Sony готовит сольный фильм о Мистерио с Джейком Джилленхолом

Том Холланд в спин-оффе не появится

Мистерио из "Человек-паук: Вдали от дома" получит спин-офф Фото: YouTube

Компания Sony готовит сольный фильм о Мистерио из фильма "Человек-паук: Вдали от дома", установившего рекорд в прокате. Предполагается, что главную роль в спин-оффе также сыграет Джейк Джилленхол, а вот Том Холланд в картине не появится.

Слух о том, что Джейк Джилленхол получит сольник в киновселенной Marvel появился на днях. Якобы Sony готовы работать над проектом, который продолжит историю мастера иллюзий Квентина Бека.

"Человек-Паук: Вдали от дома" Фото: YouTube

Несмотря на то, что в "Человек-паук: Вдали от дома" герой Джилленхола умер, по мнению зрителей, это выглядело не очень правдоподобно. Не секрет, что ученый обладает способностью обмана. Таким образом, он мог остаться живым, просто затуманив сознание Питера Паркера.

Никаких подробностей о возможном фильме пока нет – студия только развивает идею, пишет We Got This Covered. Фанатам остается ждать официальных комментариев от Sony.

Тем временем, стало известно, что Человек-паук останется в киновселенной Marvel.

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