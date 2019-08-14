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Соня Евдокименко покорила красотой улицы Манхэттена

18-летняя внучка Софии Ротару передала подписчикам привет из Нью-Йорка

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:32
Внучка Софии Ротару - Соня Евдокименко
Внучка Софии Ротару - Соня Евдокименко
Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Соня Евдокименко часто появляется в модных столицах, где демонстрирует стильные образы. Так, недавно 18-летняя внучка Софии Ротару покорила Манхэттен ярким нарядом и стройными ногами. 

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Девушка появилась на улицах Нью-Йорка в лимонном oversize-платье. Отметим, что в этом же наряде Соня Евдокименко уже позировала в Париже, восхищая поклонников стройными ногами. В этот раз внучка Софии Ротару заменила ботильоны стильными босоножками на плоской подошве, украшенными металлическими вставками.

"Привет из Нью-Йорка", – подписала кадр София Евдокименко.

София Евдокименко в Нью-Йорке
София Евдокименко в Нью-Йорке
Фото: instagram.com/iamsofiaeve

В комментариях подписчики оставляют Соне многочисленные комплименты: "Восхитительная внешность", "Шикарная", "Такая красота не всем дается!".

Отметим, в июне 18-летняя Соня Евдокименко показала своего возлюбленного. Им оказался иностранец Марко Дюменил. 

К слову, недавно София Ротару откровенно прокомментировала творчество своей внучки – Софии Евдокименко. Стало известно, дает ли звезда советы начинающей певице.

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