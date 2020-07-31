Соседи Заворотнюк рассказали о встрече с актрисой: как сейчас выглядит онкобольная звезда

По слухам, звезда "Моей прекрасной няни" вернулась в коттеджный поселок, где находится ее дом

Соседи Анастасии Заворотнюк, проживающие в элитном коттеджном поселке "Крекшино", куда недавно вернулась актриса, рассказали, как сейчас выглядит народная любимица. Напомним, что несколько месяцев звезда сериала "Моя прекрасная няня" находилась на лечении в одной из частных клиник в Москве, куда даже переехал ее муж Петр Чернышев.

По словам источника, больной раком Заворотнюк стало значительно лучше, она вернулась домой. Об этом пишет popcake.tv.

Смотрите в сюжете о болезни Анастасии Заворотнюк:

Очевидцы уверяют, что волосы Заворотнюк, которые, вероятно, пострадали от сеансов химиотерапии, отрасли, а сама Анастасия улыбается.

"Настя похудела, у нее снова отросли волосы, она даже улыбалась", – рассказали знакомые актрисы.

Инсайдер подчеркивает, что Анастасия Заворотнюк настроена позитивно, а они ждут ее скорейшего выздоровления: "Мы очень рады, что Насте стало лучше и верим в ее полное исцеление".

Напомним, в 2019 году Анастасия Заворотнюк была госпитализирована из-за резкого ухудшения состояния здоровья, а после все заговорили о том, что у актрисы обнаружили глиобластому.

К слову, недавно Владимир Копылов, отец известной российской певицы Жанны Фриске, умершей от рака в 2015 году, высказался по поводу состояния здоровья Анастасии Заворотнюк.

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