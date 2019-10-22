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Состав жюри Нацотбора на Евровидение 2020 смогут выбрать зрители: список претендентов

Зрители смогут самостоятельно выбрать состав жюри Нацотбора

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:12
Нацотбор на Евровидение 2020 состоится в феврале
Нацотбор на Евровидение 2020 состоится в феврале
Фото: instagram.com/eurovision.ua

На прошлой неделе организаторы Нацотбора на Евровидение 2020 объявили старт приема заявок на участие в конкурсе. Музыкальным продюсером Национального отбора остается Руслан Квинта. Креативный продюсер – Наталья Франчук. Ведущий прямых эфиров – Сергей Притула. Однако в этом году в Нацотборе появилось новое правило.

Узнайте также в видео об интригах Нацотбора на Евровидение 2019:

Теперь же стало известно, что зрители смогут голосовать не только за своего фаворита среди участников, но и за претендентов на кресло члена жюри Нацотбора на Евровидение 2020.

"Всем, всем, всем, кто хотел изменить состав жюри Национального отбора на Евровидение! Ваша мечта осуществилась! В этом году организаторы решили провести отбор не только конкурсантов, но и судей. Среди претендентов уже хорошо известные нам Андрей Данилко, Джамала, Евгений Филатов, а также Настя Каменских, Игорь Кондратюк, Оля Полякова, Дмитрий Шуров, MELOVIN и (плачьте, все волчицы) Олег Винник. Кто, по вашему мнению, достоин выбирать представителя Украины на 65-м песенном конкурсе Евровидение?", – говорится в сообщении.

Отметим, на данный момент в тройку лидеров входят MELOVIN (38%), Андрей Данилко (28%) и Джамала (11%).

Ранее мы также писали, что член жюри прошлогоднего Нацотбора Евгений Филатов (The Maneken) номинирован на престижную премию.

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