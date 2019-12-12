Состояние Анастасии Заворотнюк: появился неутешительный прогноз

По версии СМИ, правая часть тела актрисы остается парализованной

Анастасия Заворотнюк Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

В последние дни публика вновь активно обсуждает состояние Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком мозга. В СМИ одна за другой появляются новости весьма печального характера. Так, вчера стало известно, что Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной. Однако семья актрисы данную информацию отрицает.

Родственники Анастасии Заворотнюк нуждаются в дополнительных средствах. Детали в сюжете:

Несмотря на то, что близкие актрисы отрицают парез, сегодня в СМИ опять появилась новость, в которой отмечается, что правая часть тела Анастасии Заворотнюк остается парализованной. Кроме того, сообщается, что звезду лечат массажем из-за угрозы тромбоза. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

"Актриса наблюдается в Европейском медицинском центре. Правая сторона остается парализованной, врачи назначили новый курс лечения. Чтобы мышцы не атрофировались и не образовались тромбы, ей прописали массажи. Сейчас состояние Заворотнюк стабильное", – говорится в сообщении.

Ранее мы также писали, что супруг Анастасии Заворотнюк уехал из России с близкой подругой актрисы.

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