Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось: почему все так думают

Дочь актрисы Анна опубликовала новое фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:30
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая болеет раком мозга, опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок. Более того, в Instagram-stories девушка запостила свой новый маникюр, тем самым вызвав волну возмущения со стороны общественности.

Состояние здоровья Анастасии Заворотнюк улучшается. Подробности в сюжете:

Анну раскритиковали за то, что в такой сложный момент для ее семьи она придает значения красоте. Другие поклонники посчитали, что состояние болеющей актрисы улучшилось, если ее дочь нарушила молчание и продолжает вести аккаунт в социальной сети, как ни в чем не бывало.

Анна Заворотнюк
Анна Заворотнюк
Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Отметим, что Анна закрыла комментарии в Instagram, чтобы подписчики не могли публично высказывать свое мнение и осуждать девушку за новые фотоснимки.

В сентябре 2019 стало известно, что популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк тяжело больна. По информации СМИ, диагноз звезды сериала "Моя прекрасная няня" – четвертая стадия рака мозга. Семья актрисы даже обратилась к пресс и поклонникам, чтобы они не беспокоили их и поблагодарили за поддержку.

Напомним, ранее состояние здоровья Анастасии Заворотнюк прокомментировал известный российский продюсер. Мы также писали, что семья Анастасии Заворотнюк показала фото актрисы из онкоцентра.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Важен каждый час": свежие новости о состоянии Анастасии Заворотнюк "Очень переживаю за Настю": российский продюсер дал совет семье Заворотнюк Семья Анастасии Заворотнюк резко высказалась об Андрее Разине
актриса болезни Анастасия Заворотнюк онкология
Реклама

Новости партнеров

Ирина Билык показала дерзкое фото с мужчинами
Ирина Билык показала дерзкое фото с мужчинами
Ленивые беляши по-африкански
Ленивые беляши по-африкански
6-летняя украинка стала принцессой Вселенной: фото красотки
6-летняя украинка стала принцессой Вселенной: фото красотки
Как изменились актёры сериала «Граница. Таёжный роман»
Как изменились актёры сериала «Граница. Таёжный роман»

Популярные статьи

Сегодня, 13:25Fun

19 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Сегодня, 09:14Fun

Мужчина наотрез отказался лететь с соседкой в самолете: фото девушки

Вчера, 15:02Шоу-бизнес

Сын Тины Кароль попросил у звездной мамы необычный подарок: подробности

Вчера, 13:21Fun

18 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 12:30Афиша

Киносеанс дома: ТОП-5 душевных фильмов для просмотра в плохую погоду

Вчера, 11:06Шоу-бизнес

Больше не тайна: экс-супруг Жанны Фриске впервые поделился совместным фото с невестой

Вчера, 10:57Техно

Tesla проехала полмиллиона километров: что у нее сломалось

Вчера, 09:07Техно

Microsoft серьезно "порежет" Windows 10: что удалят

Вчера, 09:00Food

Новый год 2020: что нельзя ставить на стол в год Крысы

Вчера, 08:17Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто покинул проект в полуфинале

17 ноябряАфиша

В Великобритании погибла актриса Джейн Хейуорд

17 ноябряШоу-бизнес

Певец Влад Дарвин женился: первые фото необычной свадьбы

17 ноябряFun

День студента 2019: поздравления, прикольные картинки и открытки

17 ноябряFun

День студента 2019 в Украине: история праздника

17 ноябряFun

17 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

17 ноябряПсихология

Гороскоп на неделю 17—23 ноября: все знаки зодиака

Новости партнеров

Проверенный рецепт: квашеная капуста легко и просто
Проверенный рецепт: квашеная капуста легко и просто
Секреты приготовления идеальных блинов
Секреты приготовления идеальных блинов
Стильный дизайн однокомнатной квартиры: секреты планировки
Стильный дизайн однокомнатной квартиры: секреты планировки
Битва за квартиру: детали смерти солиста
Битва за квартиру: детали смерти солиста
Зависимость и инсульт: чем грозит регулярный кофе по утрам
Зависимость и инсульт: чем грозит регулярный кофе по утрам
Свободная планировка квартиры: за и против (24 фото)
Свободная планировка квартиры: за и против (24 фото)
Названа диета, которая помогает бороться со старческим слабоумием
Названа диета, которая помогает бороться со старческим слабоумием
Такой вкусной шарлотки вы ещё не пробовали
Такой вкусной шарлотки вы ещё не пробовали