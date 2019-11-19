Состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось: почему все так думают

Дочь актрисы Анна опубликовала новое фото

Анастасия Заворотнюк Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая болеет раком мозга, опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок. Более того, в Instagram-stories девушка запостила свой новый маникюр, тем самым вызвав волну возмущения со стороны общественности.

Состояние здоровья Анастасии Заворотнюк улучшается. Подробности в сюжете:

Анну раскритиковали за то, что в такой сложный момент для ее семьи она придает значения красоте. Другие поклонники посчитали, что состояние болеющей актрисы улучшилось, если ее дочь нарушила молчание и продолжает вести аккаунт в социальной сети, как ни в чем не бывало.

Анна Заворотнюк Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Отметим, что Анна закрыла комментарии в Instagram, чтобы подписчики не могли публично высказывать свое мнение и осуждать девушку за новые фотоснимки.

В сентябре 2019 стало известно, что популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк тяжело больна. По информации СМИ, диагноз звезды сериала "Моя прекрасная няня" – четвертая стадия рака мозга. Семья актрисы даже обратилась к пресс и поклонникам, чтобы они не беспокоили их и поблагодарили за поддержку.

Напомним, ранее состояние здоровья Анастасии Заворотнюк прокомментировал известный российский продюсер. Мы также писали, что семья Анастасии Заворотнюк показала фото актрисы из онкоцентра.

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