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Состояние МакSим после аварии стабильно тяжелое: новые подробности

Певица получила травму подбородка и многочисленные гематомы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:02
Певица МакSим
Певица МакSим
Фото: instagram.com/maksimartist

На днях стало известно, что популярная российская певица МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт. Появилась информация, что авария случилась в результате повреждения колеса автомобиля, в котором находилась артистка.

Кроме того, менеджер певицы Маргарита Соколова рассказала, как сейчас чувствует себя 35-летняя Марина Абросимова (настоящее имя МакSим). Об этом сообщает "Пятый канал". По словам Маргариты, ее подопечная пока чувствует себя плохо и пока не может отреагировать на многочисленные запросы журналистов, так как серьезно травмировала подбородок.

МакSим после ДТП
МакSим после ДТП
Фото: instagram.com/sokllovamargarita

"Пока очень тяжело ей. Естественно, она себя очень плохо чувствует. Не смертельное, конечно, состояние, но непростое. Очень мощный воспалительный процесс от гематом, которые она получила", – цитирует издание Маргариту.

Известно также, что, по предварительным данным, реабилитация МакSим закончится в конце мая, то есть через месяц. 

Напомним, умерла звезда фильма "Тихий Дон" Элина Быстрицкая.

Смотрите видео о том, что украинцы массово гибнут в ДТП:

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ДТП госпитализация макSим
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