Состояние МакSим после аварии стабильно тяжелое: новые подробности
Певица получила травму подбородка и многочисленные гематомы
На днях стало известно, что популярная российская певица МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт. Появилась информация, что авария случилась в результате повреждения колеса автомобиля, в котором находилась артистка.
Кроме того, менеджер певицы Маргарита Соколова рассказала, как сейчас чувствует себя 35-летняя Марина Абросимова (настоящее имя МакSим). Об этом сообщает "Пятый канал". По словам Маргариты, ее подопечная пока чувствует себя плохо и пока не может отреагировать на многочисленные запросы журналистов, так как серьезно травмировала подбородок.
"Пока очень тяжело ей. Естественно, она себя очень плохо чувствует. Не смертельное, конечно, состояние, но непростое. Очень мощный воспалительный процесс от гематом, которые она получила", – цитирует издание Маргариту.
Известно также, что, по предварительным данным, реабилитация МакSим закончится в конце мая, то есть через месяц.
Напомним, умерла звезда фильма "Тихий Дон" Элина Быстрицкая.
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