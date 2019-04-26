Состояние МакSим после аварии стабильно тяжелое: новые подробности

Певица получила травму подбородка и многочисленные гематомы

Певица МакSим Фото: instagram.com/maksimartist

На днях стало известно, что популярная российская певица МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт. Появилась информация, что авария случилась в результате повреждения колеса автомобиля, в котором находилась артистка.

Кроме того, менеджер певицы Маргарита Соколова рассказала, как сейчас чувствует себя 35-летняя Марина Абросимова (настоящее имя МакSим). Об этом сообщает "Пятый канал". По словам Маргариты, ее подопечная пока чувствует себя плохо и пока не может отреагировать на многочисленные запросы журналистов, так как серьезно травмировала подбородок.

МакSим после ДТП Фото: instagram.com/sokllovamargarita

"Пока очень тяжело ей. Естественно, она себя очень плохо чувствует. Не смертельное, конечно, состояние, но непростое. Очень мощный воспалительный процесс от гематом, которые она получила", – цитирует издание Маргариту.

Известно также, что, по предварительным данным, реабилитация МакSим закончится в конце мая, то есть через месяц.

Напомним, умерла звезда фильма "Тихий Дон" Элина Быстрицкая.

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