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Состояние тяжелое: в Москве госпитализирован известный режиссер

Павла Чухрая перевели в кардиореанимацию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:11
Павел Чухрай
Павел Чухрай
Фото: Facebook

В Москве был срочно госпитализирован советский и российский кинорежиссер Павел Чухрай. 72-летний автор фильмов "Водитель для Веры", "Вор", Русская игра" и номинант на премию "Оскар" попал к врачам в конце прошлой недели — прямо со съемок новой картины в Чехии. Сегодня кинорежиссера перевели в кардиореанимацию — состояние оценивается как тяжелое, передает Телеграм-канал Mash.

Отметим, что за фильм "Вор" с Владимиром Машковым в главной роли Павел является номинантом на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", номинантом на премию Ассоциации иностранной прессы Голливуда "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", а также номинантом на премию "Феликс" за эту же киноленту.

Также Чухрай является членом Европейской Академии кино и телевидения, руководителем секции режиссуры Российской академии кинематографических искусств, членом правления киностудии "Мосфильм".

Напомним, ранее в Москве госпитализировали известного актера Михаила Кокшенова.

Кроме этого, певица МакSим впервые рассказала о жутком ДТП.

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Источник: Сегодня
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