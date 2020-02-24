Состояние в 61 миллион фунтов стерлингов: Майкл Дуглас не получит ни копейки от наследства отца

Умер последний представитель Золотого века Голливуда

Известный голливудский актер Кирк Дуглас оставил целое состояние в 61 миллион фунтов стерлингов (примерно 1 млрд 897 млн гривен) благотворительному фонду, соучредителем которого он являлся, а его сын Майкл Дуглас не получит ни копейки.

Отметим, легенда кино Кирк Дуглас умер 5 февраля в возрасте 103 лет. Всю жизнь он был известен своими благотворительными делами. Даже после смерти он не перестал быть благодетелем для тех, кто не может помочь себе сам. Как сообщают Mirror, сын Кирка, известный голливудский актер Майкл Дуглас – владелец состояния в 300 миллионов долларов, поэтому в деньгах отца он никак не нуждается.

Умер Кирк Дуглас Фото: Getty Images

Напомним, здоровье Кирка Дугласа ухудшилось после инсульта в 1996 году. Но, несмотря на это, он не исчез с экранов и продолжал съемки в телесериале "Прикосновение ангела" и фильме 2003 года "Семейные ценности".

Его семья, включая сына актера Майкла Дугласа, подтвердила новость о смерти 5 февраля: "С огромной печалью я и мои братья объявляем, что Кирк Дуглас покинул нас сегодня в возрасте 103 лет". Чтобы почтить память великого актера и отдать дань уважения последнему представителю Золотого века киноиндустрии, звезды Голливуда выстроились в очередь.

Ранее мы также рассказывали, как Кирка Дугласа поздравляли с днем рождения знаменитые сын и невестка.

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