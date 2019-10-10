Сотрудник клиники предлагает интервью с Анастасией Заворотнюк за деньги

По информации СМИ, актриса пребывает в реабилитационном центре

Анастасия Заворотнюк в реанимации Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

На днях стало известно, что 48-летнюю российскую актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы. Теперь звезда сериала "Моя прекрасная няня" находится в реабилитационном центре. По информации СМИ, из-за заболевания у актрисы развился парез правой части тела, парализована правая рука. Сейчас Анастасия Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться.

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Теперь появилась новость, что сотрудник медучреждения, в котором находится Анастасия Заворотнюк, предлагает прессе провести интервью с больной актрисой. Якобы мужчина будет задавать Заворотнюк вопросы, которые напишут ему журналисты. За это издание должно заплатить сотруднику клиники, а также гарантировать анонимность. Об этом сообщает Тeleprogramma.pro.

"Я буду задавать ей вопросы, которые вы мне напишете. Возможно, это будет ее последнее интервью. Все на условиях полной анонимности и неразглашения всех подробностей нашего сотрудничества. Жду вашего скорого ответа", – говорится в анонимном письме.

По сообщениям СМИ, они не согласились на предложение неизвестного. Не уточняется также сумма гонорара, которую хотел получить сотрудник медучреждения.

Напомним, это уже не первый случай, когда работники медучреждений пытаются нажиться на состоянии Анастасии Заворотнюк. Не так давно сотрудница клиники пыталась продать фото и видео, на которых Заворотнюк запечатлена в тяжелом состоянии. Теперь женщине грозит уголовное наказание.

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