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Королевское меню: сотрудник Меган Маркл назвал любимые блюда герцогини

Жена принца Гарри не ест мясо и обожает картофель

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:14

Супруга принца Гарри Меган Маркл, которая 6 июля крестила своего первенца Арчи, обожает картофель и не ест мяса. Об этом рассказал один из ее сотрудников. Говоря о меню герцогини, мужчина отметил, что к выбору рациона она подходит тщательно. 

Новоиспеченная мама годовалого принца Арчи старается не употреблять жаренной и жирной пищи. Самое лучшее для экс-актрисы – свежие овощи и фрукты. Но время от времени Меган Маркл балует себя любимой едой – картофельным гратеном. Для приготовления такого блюда в духовке используют тонкие ломтики картофеля и сливочный соус. 

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Кроме этого, герцогиня обожает сыр с плесенью. Она не беспокоится о его калорийности, а также не отказывает себе и в бокале вина, хотя и родила сына два месяца назад. Стоит отметить, что супруга принца Гарри поправилась после беременности и сейчас пытается привести себя в былую форму. 

Ранее мы также писали, что Меган Маркл появилась на публике с сыном Арчи в повседневном наряде. Герцогиня не рассчитывала, что попадет в объективы папарацци.

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