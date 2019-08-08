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Советское кино, суперфильм и Брюс Ли: как Квентин Тарантино презентовал новую картину в РФ

Режиссер презентовал в Москве свой девятый фильм "Однажды в Голливуде"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:12
Квентин Тарантино
Квентин Тарантино
Фото: Getty Images

Голливудский режиссер Квентин Тарантино, который ранее заявил об уходе из кино, прилетел в Москву для презентации своего девятого фильма "Однажды в Голливуде". На пресс-конференции звезда рассказал, что в детстве любил смотреть советский фильм "Человек-амфибия", снятый по одноименному роману Александра Беляева.

Смотрите видео о том, что Квентин Тарантино объявил о возможном завершении карьеры режиссера:

"Я маленьким много раз смотрел фильм Человек-амфибия, обожал его", – заявил режиссер. 

Кроме этого, Квентин объяснил, почему герой Брэда Питта мог бы при определенных условиях одолеть Брюса Ли в бою, а также почему обвинения в расизме, сексизме – это полный бред. Также 56-летняя звезда Голливуде, что планирует снять фильм, который подведет итоги всех его предыдущих работ.

Квентин Тарантино
Квентин Тарантино
Фото: AFP

"Если думать, что все фильмы рассказывают одну и ту же историю и каждая из моих картин – маленький вагон в составе одного паровоза, то я хочу сделать какой-то огромный суперфильм", – отметил Тарантино.

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Что касается фильма "Однаджы в Голливуде", то действие происходит в 1969 году в Лос Анджелесе. По сюжету бывшая звезда телешоу Рик Далтон и его дублер Клифф Бут пытаются пробиться в кинобизнес. В фильме снимались Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт, Марго Робби и Аль Пачино.

Напомним, в Лос-Анджелесе отгремела премьера фильма "Однажды в Голливуде". Такое событие в мире кино не обошлось без эффектного появления главных героев ленты - Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта, а также самого создателя картины. 

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Источник: Сегодня
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