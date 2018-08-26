Советы Маши Ефросининой: как заставить себя заниматься спортом

ТОП-5 советов телеведущей, как начать заниматься спортивными нагрузками

Маша Ефросинина. Фото: Instagram. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Популярная телеведущая и блогер Маша Ефросинина, которая трогательно поздравила сына с днем рождения, составила традиционную "пятерочку" на тему: как заставить себя заниматься спортом.

Видео посвящается всем, кто считает себя лентяем, тем, кто считает, что дойти до спортзала, это как до Антарктики пешком. Маша поделилась несколькими советами, как заставить себя заниматься спортом и как направить себя на путь избавления от болезней, депрессий и нервных срывов.

Совет №1. Попросите друзей или мужа подарить вам абонемент в спортзал

Но договоритесь, чтобы человек, подаривший абонемент, периодически спрашивал: "Ну что, уже активировал? Ходишь?" Возможно, в таком случае, совесть все же заставит вас отправиться в спортзал.

Совет №2. Определите свои биологические часы

Поймите про себя очень важную вещь – когда в течение светового дня у вас максимальная активность. Например, у меня это утро. Я иду тренироваться в 10-11 часов. Этот пик позволяет тратить больше энергии, но и вырабатывать еще больше. Если иду в зал днем или вечером, то совершенно ничего не могу там делать, даже пошевелить рукой. Меня все раздражает, кажется, будто все было затеяно зря. В результате пропадает и настроение, и тренировка.

Совет №3. Купите себе красивую спортивную форму

Это такая же инвестиция в себя, как хорошее питание, гигиена и так далее. Хорошая форма поможет вам чувствовать себя на тренировках принцессой. А для женщины очень важно посмотреть на себя в зеркало и увидеть, что форма сидит идеально. Но ни в коем случае не говорите себе, что спортивная одежда будет сидеть идеально, когда похудеете. Ведь недостатки видите только вы, а в спортзал ходят люди с неидеальными телами. Ваша внешность – это ваша оценка себя.

Совет №4. Определите свою нагрузку

Я пробовала различные нагрузки. Ходила в тренажерный зал, где люди поднимают железа, поняла, что это не мое. Ходила на аквааэробику – тоже не понравилось. Полдня тратишь на то, чтобы помыться, высушиться. Кардио и фитнес тоже не зашли. Я люблю нагрузки, которые меня вытягивают – пилатес, йога, стретчинг и танцы.

Совет №5. Заключите пари

Если ни один из предыдущих советов не помогает, поспорьте, например, на крупную сумму денег на то, что пойдете в зал и приведете себя в форму за полгода. Не видела еще ни одного случая, когда человек не выполнил своего обещания, потому что на кону стояли крупные суммы, поездки на Мальдивы и так далее. Еще лучше, если поспорите с тренером – он еще и будет контролировать процесс.

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