Советы от звезд: как сохранить молодость

Действенные рекомендации от украинских селебрити

В каком возрасте заканчивается молодость и как сохранить ощущение легкости – украинские звезды дали интересные советы.

"Нельзя быть слишком серьезным, нужно расслабляться, веселиться и не стоит думать об оценке окружающих. Моя мама катается на роликах, путешествует постоянно! Она – тусовщица. Ей можно позвонить и сказать: "Мама, мы завтра едем в Одессу". На что она отвечает: "Я уже здесь, я уже с паспортом", - певица Анна Добрыднева.

Телеведущая Светлана Вольнова уверена, что любая женщина легко может "скинуть" столько лет, сколько пожелает. Звезда вспоминает забавную историю: "Я только сделала ботокс и довольная пошла на таможню. Было это в другой стране и мне говорят: "Это не ваша фотография. Здесь женщина выглядит старше, а вы – моложе. Вы, наверное, украли чужой паспорт". Проверили по пальцам – это я".

Но бывают случаи, когда женщины добавляют себе возраста. Телеведущая Иванна Онуфрийчук с юмором вспоминает, как старательно добавляла себе лет, когда была подростком.

"Тушь для ресниц и румяна прятала себе в портфель, а потом в школе красилась. Перед тем, как возвращалась домой, умывалась, чтобы мама ничего не заметила", – вспоминает знаменитость.

Увидеть себя красивым дедушкой не терпелось и Андре Тану: "Есть такая примета – если ты очень долго смотришь себе в глаза в зеркале, то ты видишь себя в старости... Мне очень нравилась эта игра в детстве и я это делал, видел себя старым и с бородой".

А вот ведущий программы "Ранок з Україною" Анатолий Анатолич к вопросу подошел с научной точки зрения. Сразу проверил, до какого возраста человек считается молодым во Всемирной организации здравоохранения.

"Молодой возраст – до 44-х лет. И только потом – до 60-ти лет – это средний возраст", – говорит ведущий.

Лучшим способом продлить молодость, по его словам, это дети.

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