Советы путешественникам от Розы Аль-Намри

3 марта в 19:00 телеканал СТБ презентует свой новый проект "Світами за скарбами". 8 пар счастливчиков отправятся в путешествие по разным уголкам мира, чтобы пройти непредсказуемые испытания и в итоге найти главный приз – 500 000 гривен. Вместе с ведущей Розой Аль-Намри участники будут развозить на ослах подарки детям по немецким деревням, собирать из прохожих античную картину возле римского Пантеона, и учиться выживать во вьетнамских джунглях.

Вдохновленная премьерой "Світами за скарбами", Роза Аль-Намри рассказала о своих впечатлениях от посещенных стран, а также дала некоторые советы путешественникам.

Италия

"Приезжая в Италию, в первую очередь, нужно посетить все музеи, которые там есть. Невозможно описать словами ту энергию и чувства, которые я получила, зайдя в комнату, где работал Рафаэль. Я дотрагивалась к вещам, с которыми он работал, видела работы Микеланджело, сокровища всех Пап Римских – это невероятно! Обязательно нужно посетить Сикстинскую капеллу. Нельзя уезжать из Рима, не увидев эти места. Дважды я возвращалась в Ватикан. После трудного съемочного дня обычно хочется поспать, но вместо этого я шла в Ватикан. Там чувствуется невероятная энергетика. Если повезет, попадите на службу к Папе Римскому. Когда мы были в Соборе Святого Петра, случайно застали службу, которую проводил Папа. И в этот момент молились тысячи людей разных национальностей и разных вероисповеданий, они жали друг другу руки – это непередаваемо!".

Вьетнам

"Вьетнам уникален тем, что все увиденное будет либо шокировать, либо приводить в восторг. Я считаю, что нужно обязательно прокатиться на лодке по реке Меконг. Там много маленьких островов, и на каждом из них люди живут по-своему. У них свои обычаи, какой-то свой мир. Их не интересует, что рядом Хошимин, что где-то развивается цивилизация. Они живут своей жизнью. Мы были в Муйне – это курортный городок на побережье Южно-Китайского моря. И там очень много ресторанов, где совершенно просто можно найти в меню змею или крокодила. Мы ездили в места, где выращивают для еды пресмыкающихся, насекомых. При вас могут убить змею и накормить еще живым сердцем кобры, выдавить змеиную желчь или напоить змеиной кровью…Тем, кто любит пиво, советую съездить на фабрику сверчков. Это их национальная закуска. Во Вьетнаме мне казалось, что можно съесть все, что шевелится. Поэтому, на случай, если вы устанете от такой экзотики, советую взять с собой пачку овсянки! Также активированный уголь – обязательное средство для тех, кто любит экспериментировать с едой. Во Вьетнаме очень сильное солнце, поэтому советую на месте купить вьетнамскую шляпу. Я сама привезла 4 таких домой. Там все боятся загореть, и считают загар неблагородным. Но вот солнцезащитные кремы лучше покупать на месте. Потому что наши от вьетнамского солнца просто не смогут защитить. В Хошимине обязательно стоит поехать на местный рынок. Там есть все, что угодно! Знаменитая вьетнамская "звездочка", мази с ядом кобры…Конечно, там продается очень много подделок, но можно найти стоящие вещи. Например, я себе купила крутой чемодан всего за 500 гривен".

Германия

"В Берлине очень много тайных мест, где собирается молодежь. Там есть клубы по разным интересам. Вообще немецкая столица – тот город, где можно найти абсолютно все! Например, на улицах стоят будки, где за 4 евро можно потанцевать. Включаются разные спецэффекты, свет, музыка, и ты можешь там хорошенько потусить. А потом на почту придет видео с твоими танцами! Следите за календарем, и езжайте в Берлин на какой-то праздник. Так, как празднуют немцы, не празднует никто в мире! Люди там веселятся от всей души. Нам повезло, потому что мы были в Германии в период Рождества. Там этот день празднуется с размахом. Я попала на сумасшедшую рождественскую постановку на главной площади города, и сняла видео для своего Instagram. Тогда я сразу же получила смс от своего директора Владимира Турича: "Ты где находишься?". Он думал, что я поехала в какой-то ночной клуб (смеется) Теперь мне интересно съездить в Германию на Октоберфест, и посмотреть, как проходит их главный фестиваль года. Кроме того, в Берлин стоит ехать с пустым чемоданом, чтобы посетить все магазины одежды. Таких дешевых и оригинальных вещей, как в Берлине, я не видела нигде!".

Напомним, 26-летняя блогер и ведущая тревел-шоу "Орел и решка" Анастасия Ивлеева снялась для мужского журнала Maxim.