Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Совсем другая: Даша Астафьева приняла участие в стильной фотосессии

В этот раз локацией стал столичный паркинг

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:01
Даша Астафьева в новом образе
Даша Астафьева в новом образе
Фото: instagram.com/da_astafieva

Одна из самых сексуальных представительниц украинского шоу-бизнеса, 34-летняя певица Даша Астафьева, которая недавно рассказала, как избавилась от комплексов, приняла участие в стильной фотосессии. Как призналась сама исполнительница, съемка была организована спонтанно, а локацией стал столичный паркинг.

Смотрите также в сюжете: Даша Астафьева опубликовала пикантные снимки

На кадрах Даша Астафьева не обнажается, к чему привыкли ее подписчики, однако позирует в дерзком образе. Примечательно, что поклонники увидели Дашу Астафьеву с ровными длинными волосами.

"Притворилась городской на полчаса) Обожаю такие наши встречи) Аня Фатеева: "Поснимаем завтра?". Я: "Поснимаем!". Итак, Крыша, Море, Лес у нас уже были... Его величество Паркинг на этот раз)", – написала певица.

Новая фотосессия Даши Астафьевой
Фото: instagram.com/da_astafieva
Новая фотосессия Даши Астафьевой
Фото: instagram.com/da_astafieva
Новая фотосессия Даши Астафьевой
Фото: instagram.com/da_astafieva
Новая фотосессия Даши Астафьевой
Фото: instagram.com/da_astafieva
Новая фотосессия Даши Астафьевой
Фото: instagram.com/da_astafieva
Новая фотосессия Даши Астафьевой
Фото: instagram.com/da_astafieva
1/6

Подписчики остались в восторге от фотосъемки и нового образа Даши Астафьевой: "Какая ты тут красивая", "Вызывайте полицию!! Нелегально быть настолько красивой". Не остался в стороне и близкий друг звезды Алексей Дурнев: "Я бы да!", – написал он.

Ранее мы также писали, что Даша Астафьева прокомментировала объятия с Конором Макгрегором.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Павел Зибров рассказал, как относится к Даше Астафьевой Даша Астафьева рассекретила свои параметры Страстная Даша Астафьева обнажилась перед камерой
фотосессия Даша Астафьева
Реклама

Новости партнеров

Засолка сала сухим способом «Вкуснее не бывает»
Засолка сала сухим способом «Вкуснее не бывает»
Кесарево сечение: 5 фактов, которые вы точно не знали
Кесарево сечение: 5 фактов, которые вы точно не знали
Самая красивая девочка в мире взбудоражила новым фото
Самая красивая девочка в мире взбудоражила новым фото
Удивительные свойства обычного дегтярного мыла
Удивительные свойства обычного дегтярного мыла

Популярные статьи

Сегодня, 10:01Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто покинул проект в одиннадцатом эфире

Сегодня, 09:04Fun

4 ноября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 08:31Events

День Казанской иконы Божией Матери: красивые поздравления в картинках, прозе и стихах

Вчера, 10:50Техно

Владельцы iPhone набрали кредитов на 10 миллиардов долларов

Вчера, 08:23Fun

3 ноября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 06:10Психология

Гороскоп на неделю 3-9 ноября: все знаки зодиака

2 ноябряEvents

Родительская суббота 2 ноября: что ни в коем случае нельзя делать

2 ноябряFun

2 ноября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

2 ноябряFood

Как испечь тыквенный пирог на кефире

2 ноябряТехно

Apple отправила владельцев iPhone в "каменный век"

2 ноябряFood

"МастерШеф" 9-й сезон: все подробности десятого выпуска

1 ноябряWellness

Ученые нашли дешевую альтернативу спортивному питанию

1 ноябряFood

Печеная тыква: польза и вред для здоровья

1 ноябряПсихология

Как правильно разговаривать с грубиянами: четыре эффективные фразы

1 ноябряШоу-бизнес

"Я впервые такое пережил": DZIDZIO попал в неприятную ситуацию на борту самолета

1 ноябряFun

1 ноября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Новости партнеров

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Секреты приготовления идеальных блинов
Секреты приготовления идеальных блинов
Быстрая пицца на завтрак за 10-15 минут
Быстрая пицца на завтрак за 10-15 минут
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Жареная тыква в панировке: весьма интересный рецепт
Жареная тыква в панировке: весьма интересный рецепт
Торт «Шоколадник» для исключительного события (рецепт)
Торт «Шоколадник» для исключительного события (рецепт)
СМИ: 52-летняя Николь Кидман станет мамой в 5 раз
СМИ: 52-летняя Николь Кидман станет мамой в 5 раз
Не побоялась в свои сорок: Ани Лорак предстала без макияжа
Не побоялась в свои сорок: Ани Лорак предстала без макияжа