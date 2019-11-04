Совсем другая: Даша Астафьева приняла участие в стильной фотосессии

В этот раз локацией стал столичный паркинг

Даша Астафьева в новом образе Фото: instagram.com/da_astafieva

Одна из самых сексуальных представительниц украинского шоу-бизнеса, 34-летняя певица Даша Астафьева, которая недавно рассказала, как избавилась от комплексов, приняла участие в стильной фотосессии. Как призналась сама исполнительница, съемка была организована спонтанно, а локацией стал столичный паркинг.

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На кадрах Даша Астафьева не обнажается, к чему привыкли ее подписчики, однако позирует в дерзком образе. Примечательно, что поклонники увидели Дашу Астафьеву с ровными длинными волосами.

"Притворилась городской на полчаса) Обожаю такие наши встречи) Аня Фатеева: "Поснимаем завтра?". Я: "Поснимаем!". Итак, Крыша, Море, Лес у нас уже были... Его величество Паркинг на этот раз)", – написала певица.

Новая фотосессия Даши Астафьевой Фото: instagram.com/da_astafieva Новая фотосессия Даши Астафьевой Фото: instagram.com/da_astafieva Новая фотосессия Даши Астафьевой Фото: instagram.com/da_astafieva Новая фотосессия Даши Астафьевой Фото: instagram.com/da_astafieva Новая фотосессия Даши Астафьевой Фото: instagram.com/da_astafieva Новая фотосессия Даши Астафьевой Фото: instagram.com/da_astafieva 1/6

Подписчики остались в восторге от фотосъемки и нового образа Даши Астафьевой: "Какая ты тут красивая", "Вызывайте полицию!! Нелегально быть настолько красивой". Не остался в стороне и близкий друг звезды Алексей Дурнев: "Я бы да!", – написал он.

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