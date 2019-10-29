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Совсем другой: Потап сбрил бороду и отрастил усы

Музыкант показал фото в обновленном образе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:01
Потап
Потап
Фото: instagram.com/realpotap

Звездные супруги Потап и Настя Каменских отправились на отдых в Мексику. И если Настя традиционно публикует сексуальные фото, то Потап удивил подписчиков недавним кадром. Судя по всему, артист решил обновить имидж.

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Так, на своей странице в Instagram Потап поделился фото, на котором продемонстрировал изменения во внешнем виде – артист решил сбрить бороду и отрастить усы. В комментариях подписчики Потапа отметили, что он стал выглядеть гораздо моложе: "Сам на себя не похож", "Вас Позитив укусил?", "С усами гораздо моложе выглядите!", "На этой фотке будто 16 лет", – пишут поклонники.

Потап отрастил усы
Потап отрастил усы
Фото: instagram.com/realpotap

К слову, недавно Настя Каменских презентовала новую песню и клип Elefante. Отметим, зажигательный трек уже покоряет мировые чарты.

Ранее мы также писали, что Настя Каменских рассказала о супружеской жизни с Потапом и назвала его романтиком. Артистка также призналась, почему плакала на красной дорожке латиноамериканской "Грэмми", и рассказала об успехе первой испаноязычной песни Peligroso, которая 6 недель подряд держала позиции в наиболее авторитетном международном чарте Billboard.

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