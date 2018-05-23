Совсем голая: Ким Кардашьян снялась обнаженной и опубликовала фото в сеть

Телезвезда продолжает рекламировать духи собственного бренда

Ким Кардашьян. Фото: AFP

37-летняя телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян снялась полностью обнаженной, а фото, по традиции, разместила в Instagram.

Ким Кардашьян Фото: instagram.com/kimkardashian

В последнее время Ким публикует подобные фото в рамках рекламной кампании собственного парфюма KKW FRAGRANCE, который не так давно вышел в продажу в США. Этот снимок не стал исключением – в соцсети Ким напоминает поклонникам, что они могут приобрести ее духи со скидкой 10%.

Для создания флакона духов в виде собственного тела Кардашьян даже сделала слепок своей фигуры.Тогда Ким публиковала фото, где она позирует полностью обнаженная и в глине.

Напомним, Ким Кардашьян опубликовала фото без макияжа. Отметим, что телезвезда – гуру мейк-апа. Именно благодаря Ким в мире стал популярным тренд – контурирование лица. Ежедневно делать макияж Ким помогает ее личный визажист Марио Дедиванович.

Ранее в честь Дня матери Ким Кардашьян опубликовала снимок со своими детьми.

Ниже смотрите видео о всех секретах семейства Кардашьян:



