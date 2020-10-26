Совсем не инстадива: как выглядит Кэти Перри спустя два месяца после родов (фото)

Звезду заметили на прогулке с собакой

Новоиспеченную маму, певицу Кэти Перри, которая вчера отметила свое 36-летие, заметили на прогулке с собакой. Звезда надела голубой спортивный костюм и кепку в тон наряду.

Но не одежду Кэти обсуждают в Сети. Многие отметили, что звезда заметно поправилась после рождения дочки в августе этого года.

И если обычно на знаменитостей постоянно набрасываются хейтеры и критикуют их внешний вид, то на этот раз никто не стал обвинять Кэти в том, что сейчас она выглядит иначе. Ведь изменения в фигуре после родов – это абсолютно нормальный процесс. В комментариях к фото многие отметили, что Кэти – хороший пример для многих женщин, и ей не присуще притворство.

Скриншот: Instagram

В последнее время многие известные модели, актрисы и инстадивы постят фото спустя месяц-два после родов, хвастаясь своей "идеальной фигурой". Многие девушки начинают комплексовать по этому поводу, забывая, что Instagram и реальность – разные вещи.

Кэти же наоборот открыто говорит об изменениях в теле после родов и не стесняется их. Недавно она показала себя в нижнем белье и бюстгальтере для кормления.

Скриншот: Instagram

Отметим, что Блум и Перри пока не показывают свою дочь Дейзи. В день ее появления на свет, 27 августа, они лишь опубликовали фото крошечной ручки ребенка. Для Кэти Перри малышка стала первенцем, а вот у Блума есть девятилетний сын Флинн от брака с моделью Мирандой Керр.

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