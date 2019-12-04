"Совсем не изменилась": Ольга Фреймут показала, как выглядела в 20 лет

Ведущая поделилась архивным снимком

Ольга Фреймут Фото: instagram.com/freimutolia

Украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая недавно похвасталась успехами дочери Златы, поделилась архивным снимком и показала, как выглядела в 20 лет.

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На своей странице в Facebook украинская ведущая опубликовала редкий снимок из молодости. Артистка предстала на кадре 17-летней давности с короткими волосами золотистого оттенка и ярким макияжем глаз.

Ольга Фреймут в молодости Фото: Facebook

"А какие вы были в 20 лет?"– написала Ольга Фреймут под опубликованным кадром.

В комментариях поклонники сошлись во мнении, что знаменитость совсем не изменилась, а только стала выглядеть намного ярче: "Не изменились совсем", "Какая была такая и остались", "А вы не изменились, правда, еще больше расцвели!".

Напомним, недавно на своей странице в Instagram Ольга поделилась фото младшей дочери Евдокии. На снимке малышка позирует с игрушечной коляской. Евдокия выглядит, словно маленькая принцесса – в розовой фатиновой юбке, белых колготках и водолазке.

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