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"Совсем не похожа на себя": Тоня Матвиенко показала себя в 14 лет

Украинская певица поделилась подростковым фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:00
Тоня Матвиенко
Тоня Матвиенко
Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Украинская певица Тоня Матвиенко, которая недавно трогательно поздравила свою звездную маму с 72-летием, показала поклонникам свое подростковое фото.

Также узнайте, какую сокровенную мечту исполнил Арсен Мирзоян для Тони Матвиенко:

На своей странице в Instagram звезда украинской эстрады поделилась снимком 24-летней давности. Тоня предстала перед подписчиками в необычном имидже – с длинными темными волосами. Отметим, что сейчас Тоня блондинка и уже много лет не решалась на кардинальные изменения.

14-летняя Тоня Матвиенко
14-летняя Тоня Матвиенко
Фото: instagram.com/tonya_matvienko

"Вот такая я была в 14 лет", – кратко подписала кадр певица.

Подписчики не узнали украинскую певицу
Подписчики не узнали украинскую певицу
Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Подписчики в комментариях сошлись во мнении, что Тоня Матвиенко в подростковом возрасте и сейчас – это два совершенно разных человека: "Не похожа на себя", "Боже, кто это?", "Темные волосы очень даже к лицу", "Какая красотка, темный цвет вам очень идет, не похожи на себя".

Напомним, ранее Тоня Матвиенко выпустила песню, которую для нее написал супруг и украинский певец Арсен Мирзоян "Не двоє".

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