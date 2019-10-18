До и после: Сэльма Блэр из-за химиотерапии изменилась до неузнаваемости

Актриса лечится от рассеянного склероза

Сэльма Блэр Фото: Getty Images

Известная американская актриса Сэльма Блэр уже не первый год страдает от тяжкого недуга – рассеянного склероза. Дабы побороть болезнь, 47-летней артистке пришлось пройти двойной курс химиотерапии. После длительного лечения звезда "Жестоких игр" изменилась до неузнаваемости – у нее потускнела кожа и выпали волосы.

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Сейчас звезда чувствует себя намного лучше и не теряет надежд на полное восстановление. Отметим, что Сэльма Блэр не скрывала от поклонников своей болезни, как это часто делают знаменитости. Более того, она не стесняется выходить в свет в новом образе и публично рассказывает о том, что ей пришлось пережить.

Сэльма Блэр до и после химиотерапии Фото: Getty Images

"Вам делают более сильную химиотерапию, чем онкобольным, потому что суть заключается в том, чтобы почти убить вас. И именно стволовые клетки позволяют вам жить с таким количеством химиотерапии. Химиотерапия — это лекарство от рассеянного склероза", – заявила актриса во время недавнего выступления на форуме TIME 100 Health Summit в Нью-Йорке.

Отметим, что Блэр продолжает восстанавливаться, однако пока о полном выздоровлении тяжело говорить. Также недавно актриса Сэльма Блэр показала, как борется с недугом.

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