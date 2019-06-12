Совсем не узнать! Пономарев поделился архивным фото с выпускного
Украинский певец вспомнил былые времена
Сейчас в Украине проходит выпускной период, когда ученики прощаются со школьной партой и готовятся вступить во взрослую жизнь. На этом фоне украинский народный артист Александр Пономарев решил вспомнить и свои юные годы, когда сам был в роли выпускника.
Смотрите эксклюзивное признание от народного артиста Александра Пономарева:
Так, Александр Пономарев опубликовал на своей странице в Instagram раритетное черно-белое фото со своего выпускного вечера с преподавателями и одногруппниками с музыкального училища.
"Вместе с преподавателями и одногрупницами! Этот шланг сзади, это я – выпускник отделения хорового дирижирования Хмельницкого музыкального училища", – шуточно подписал снимок народный артист Украины.
Отметим, что именно в этот день в 1991 году Александр закончил Хмельницкое музыкальное училище на дирижерско-
Напомним, Александр Пономарев рассказал, что ему не нравится в современной украинской музыке. А также артист поделился поделился архивным фото в пятилетнем возрасте.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram