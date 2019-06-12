Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Совсем не узнать! Пономарев поделился архивным фото с выпускного

Украинский певец вспомнил былые времена

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:01
Александр Пономарев
Александр Пономарев
Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Сейчас в Украине проходит выпускной период, когда ученики прощаются со школьной партой и готовятся вступить во взрослую жизнь. На этом фоне украинский народный артист Александр Пономарев решил вспомнить и свои юные годы, когда  сам был в роли выпускника. 

Смотрите эксклюзивное признание от народного артиста Александра Пономарева:

Так, Александр Пономарев опубликовал на своей странице в Instagram раритетное черно-белое фото со своего выпускного вечера с преподавателями и одногруппниками с музыкального училища. 

Читайте также
Отчаянный Александр Пономарев снялся под водой в "сказочном" клипе

"Вместе с преподавателями и одногрупницами! Этот шланг сзади, это я – выпускник отделения хорового дирижирования Хмельницкого музыкального училища", – шуточно подписал снимок народный артист Украины. 

INSTAGRAM (@ponomaryovoleksandr)

Отметим, что именно в этот день в 1991 году Александр закончил Хмельницкое музыкальное училище на дирижерско-хоровом отделении. 

Напомним, Александр Пономарев рассказал, что ему не нравится в современной украинской музыке. А также артист поделился поделился архивным фото в пятилетнем возрасте.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Все еще холостяк: ТОП завидных украинских женихов Снимали целое лето: Александр Пономарев заинтриговал поклонников тизером нового клипа Александр Пономарев в трогательном клипе полюбил девушку "со сложной особенностью" Александр Пономарев презентовал загадочный тизер нового клипа
фото шоу-бизнес выпускной Александр Пономарев
Реклама

Новости партнеров

Невестка Поплавского получила титул
Невестка Поплавского получила титул "Миссис Украина-2019"
Звезда фильма «Чародеи» Александра Яковлева борется с раком
Звезда фильма «Чародеи» Александра Яковлева борется с раком
Мода 90-х возвращается: 12 трендов из прошлого
Мода 90-х возвращается: 12 трендов из прошлого
Сырники как в садике: проверенный рецепт из вашего детства
Сырники как в садике: проверенный рецепт из вашего детства

Популярные статьи

Сегодня, 09:52Техно

Эксперты назвали самые надежные смартфоны в мире

Сегодня, 09:52Fun

12 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 07:03Fun

Курьезное видео: "сумасшедший" банкомат начал плеваться деньгами

Вчера, 19:52Техно

Xiaomi официально представила Mi Band 4 по "смешной" цене

Вчера, 15:49Шоу-бизнес

Пластическая операция для известной певицы стала целым испытанием: фото

Вчера, 14:01Шоу-бизнес

Настя Каменских откровенно прокомментировала свадьбу с Потапом

Вчера, 12:55Fun

11 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 11:01Шоу-бизнес

"Все к лучшему": Эдгар Каминский проводит время с ребенком без жены

Вчера, 08:36Fun

Ошибка врачей: интуиция матери спасла жизнь младенцу

Вчера, 07:15Техно

Xiaomi начнет войну против рекламы в смартфонах

10 июняFun

Когда Троица 2019 в Украине – дата и выходные дни

10 июняFun

Врагу не пожелаешь: как сложилась судьба мужчины, выигравшего 5,3 млрд гривен

10 июняСтиль

Вторая жизнь: Леся Никитюк поразила красотой в мамином платье

10 июняТехно

Huawei показала фото "убийцы" Android для смартфонов

10 июняПсихология

Гороскоп на 10 июня: все знаки зодиака

9 июняПсихология

Гороскоп на неделю 9-15 июня для всех знаков зодиака

Новости партнеров

Ученые назвали лучший вид спорта после 40 лет
Ученые назвали лучший вид спорта после 40 лет
Ученые нашли самый полезный продукт для гипертоников
Ученые нашли самый полезный продукт для гипертоников
Тайна брака Светланы Немоляевой и Александра Лазарева
Тайна брака Светланы Немоляевой и Александра Лазарева
Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» принца Уильяма
Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» принца Уильяма
Полякова высказалась о поющих в России коллегах
Полякова высказалась о поющих в России коллегах
Что делать, если изо рта появился неприятный запах
Что делать, если изо рта появился неприятный запах
Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)
Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)
Ксения Собчак раскрыла истинные причины развода с Виторганом
Ксения Собчак раскрыла истинные причины развода с Виторганом
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь