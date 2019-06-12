Совсем не узнать! Пономарев поделился архивным фото с выпускного

Украинский певец вспомнил былые времена

Александр Пономарев Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Сейчас в Украине проходит выпускной период, когда ученики прощаются со школьной партой и готовятся вступить во взрослую жизнь. На этом фоне украинский народный артист Александр Пономарев решил вспомнить и свои юные годы, когда сам был в роли выпускника.

Смотрите эксклюзивное признание от народного артиста Александра Пономарева:

Так, Александр Пономарев опубликовал на своей странице в Instagram раритетное черно-белое фото со своего выпускного вечера с преподавателями и одногруппниками с музыкального училища.

Читайте также Отчаянный Александр Пономарев снялся под водой в "сказочном" клипе

"Вместе с преподавателями и одногрупницами! Этот шланг сзади, это я – выпускник отделения хорового дирижирования Хмельницкого музыкального училища", – шуточно подписал снимок народный артист Украины.

11 Июн 2019 в 11:45 PDT INSTAGRAM (@ponomaryovoleksandr)

Отметим, что именно в этот день в 1991 году Александр закончил Хмельницкое музыкальное училище на дирижерско- хоровом отделении.

Напомним, Александр Пономарев рассказал, что ему не нравится в современной украинской музыке. А также артист поделился поделился архивным фото в пятилетнем возрасте.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram