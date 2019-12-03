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"Другой человек": Влад Яма с необычной прической показал, как выглядел 16 лет назад

Украинский танцор поделился студенческим фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:08
Влад Яма
Влад Яма
Фото: instagram.com/vladyama_official

Судья шоу "Танці з зірками 2019" Влад Яма, который недавно показал фото родителей, показал архивное фото с общежития. По словам артиста, снимок был сделан 16 лет назад.

О семейных тайнах Влада Ямы смотрите в сюжете:

На опубликованном в Instagram кадре Влад Яма, который уже на протяжении многих лет не меняет имидж, предстал в необычном образе – с короткими волнистыми волосами. Многие фанаты отметили, что такого рода прическа прибавляет кумиру лет и сейчас он выглядит намного моложе. Как написал украинский танцор, фото было сделано 16 лет назад в общежитии.

Влад Яма 16 лет назад
Влад Яма 16 лет назад
Фото: instagram.com/vladyama_official

"Будьте осторожны – уровень сексуальности зашкаливает! Год 2003... А вы когда-нибудь жили в общежитии? – с юмором обратился Влад Яма к поклонникам.

Отметим, что знаменитость впервые побрился наголо в 2006-м году, когда принимал участие в первом сезоне "Танців з зірками". С тех пор Влад Яма ни разу не менял свой имидж, только лишь отращивал бороду.

Напомним, что ранее Влад Яма показал себя 24-летним. А также украинский хореограф признался, что хотел бы четверых детей и обязательно дочку.

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