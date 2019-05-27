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Созданы друг для друга: Настя Каменских и Потап показали пляжные фото

Звездная пара проводит медовый месяц в Турции

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:33
Настя Каменских и Потап женятся Фото: пресс-служба
Настя Каменских и Потап женятся
Фото: пресс-служба

После свадьбы, которая состоялась 23 мая, Настя Каменских и Потап отправились в медовый месяц. Молодожены улетели в Турцию на частном самолете, который Потап арендовал для своей новоиспеченной жены. Настя Каменских уже поделилась трогательным видео с полета, на котором нежно целует любимого.

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А несколько часов назад на страницах Насти и Алексея в Instagram появилось пляжное фото, на котором они позируют в обнимку с бокалами шампанского в руках. Похоже, медовый месяц проходит отлично!

"Мы на одной волне", – подписал снимок Потап.

Настя Каменских и Потап отдыхают в Турции
Настя Каменских и Потап отдыхают в Турции
Фото: instagram.com/kamenskux

Кроме того, Настя Каменских опубликовала несколько снимков, на которых продемонстрировала подтянутую фигуру в бикини. Все кадры звезды сопровождают знаковым для них хештегом "bearanddiamond" (медведь и бриллиант).

Настя Каменских показала фигуру в бикини
Настя Каменских показала фигуру в бикини
Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских улетела в Турцию с мужем Потапом
Настя Каменских улетела в Турцию с мужем Потапом
Фото: instagram.com/kamenskux

В комментариях подписчики ликуют, что пара наконец перестала скрывать отношения, и оставляют Насте и Потапу множество комплиментов: "Как долго я ждала таких фотографий от Вас!!!", "10 лет я этого ждал", "Вы созданы друг для друга".

Ранее мы показали, как прошла свадьба Насти Каменских и Потапа.

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