Создатель "Захара Беркута" рассказал, чем голливудские актеры отличаются от украинских

Читайте эксклюзивное интервью с Ахтемом Сеитаблаевым

Ахтем Сеитаблаев рассказал о фильме Захар Беркут Фото: пресс-служба

Популярный актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев рассказал о работе с голливудскими актерами в новом фильме "Захар Беркут", премьера которого состоялась 10 октября, а также поделился подробностями воспитания детей.

О личной жизни Ахтема Сеитаблаева смотрите в сюжете:

Недавно в украинский прокат вышел фильм "Захар Беркут" по легендарной повести Ивана Франко. Картину, генеральным медиапартнером которой стал канал "Украина", сняли украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев и его коллега из США Джон Винн.

В работе над лентой приняли участие голливудские актеры Роберт Патрик, Томми Флэнаган, Поппи Дрейтон, Алекс Макникол. Они прочитали повесть Ивана Франко "Захар Беркут", заинтересовались украинской культурой и даже пытались учить украинский.

По словам Ахтема Сеитаблаева, в работе с украинскими и голливудскими актерами есть определенные различия.

"Я так подробно не интересовался их райдерами, но у них съемочная смена считается не так, как у нас. У нас это 12 часов и преимущественно начинается она тогда, когда актер садится на грим. У голливудских актеров смена преимущественно начинается тогда, когда он выходит из отеля и садится в авто, а заканчивается, когда он возвращается в отель", – рассказал режиссер в эксклюзивном интервью программе "Ранок з Україною".

Ахтем Сеитаблаев не любит говорить о личном. Известно, что он женат на продюсере Иванне Дядюре. Пара воспитывает двоих детей – дочь Сафие и сына Селима. Также у Ахтема и Иванны есть дети от предыдущих браков: у Ахтема – дочь Назлы, а у Иванны – сын Анатолий. Журналисты "Ранку з Україною" поинтересовались, разные ли у Ахтема подходы к воспитанию дочерей и сыновей.

"Мои дочери знают, что могут из меня вылеплять все. Иногда мы немного ссоримся, но они знают, что из-за того, что мы мало видимся, я не хочу, чтобы возникали ситуации, когда я ругаюсь. С ребятами несколько иначе. Но вообще я мечтаю о том, чтобы дети считали меня не только отцом, а скорее – другом", – рассказал Ахтем Сеитаблаев в эфире канала "Украина". Также артист добавил, что дома он – не режиссер, потому что дети им управляют постоянно.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

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