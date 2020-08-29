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Создательница "Гарри Поттера" Роулинг отказалась от премии из-за скандала вокруг трансгендеров

Сегодня, 11:46

Джоан Роулинг обвинили в трансфобии

Британская писательница Джоан Роулинг отказалась от награды Ripple of Hope, которую ей вручил правозащитный центр имени Роберта Кеннеди в 2019 году. Авторка книг о "Гарри Поттере" вернула награду из-за критики ее отношения к трансгендерам.

На сайте правозащитной организации имени Кеннеди говорится, что в течение июня 2020 года Джоан Роулинг публиковала "глубоко тревожные трансфобные твиты и заявления", что несовместимы с убеждениями и ценностями Robert F. Kennedy Human Rights.

Писательница Джоан Роулинг
Писательница Джоан Роулинг
Фото: Getty Images

В ответ на это, Роулинг написала в собственном блоге, что заявление не оставило ей другого выбора, кроме как вернуть награду, врученную ей в прошлом году. "Никакие награды, независимо от моего восхищения человеком, в честь которого они были названы, не значат для меня так много, как право следовать указаниям моей совести", – высказалась писательница.

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Напомним, что скандал с участием Джоан Роулинг разразился после того, как писательница высмеяла текст с заголовком "Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют".

Тогда Роулинг написала следующее: "Я уверена, что для обозначения этих людей уже есть какое-то слово. Кто-нибудь, помогите мне. Жинщины? Жайнщины?". В сети слова писательницы вызвали негодование.

Ранее сообщалось, что Джоан Роулинг переболела коронавирусом.

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