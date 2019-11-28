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"В каком-то смысле это правда": Вера Брежнева прокомментировала свою "беременность"

Артистка в социальной сети сделала важное заявление

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:30
Вера Брежнева
Вера Брежнева
Фото: instagram.com/ververa

Известная певица Вера Брежнева, которая недавно заговорила о концерте в Киеве, на днях заинтриговала подписчиков в Instagram новым постом. Под опубликованной черно-белой фотографией речь шла о том, что скоро Вера поделится с поклонниками очень важной новостью. Разумеется, фанаты сразу же подумали о беременности певицы, ведь они с ее супругом Константином Меладзе не имеют совместных детей.

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Сама Вера Брежнева выдержала паузу в один день и позволила неугомонных подписчикам в комментариях погадать, что же Брежнева хочет им сообщить. Оказалось, что певица не беременна, а презентует свое "детище" – собственную линейку косметического бренда VERA.

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"Беременна! Это был самый популярный комментарий вчера к моему посту о том, что я сегодня сообщу новость. И в каком-то смысле это правда...Поэтому я хочу представить вам мое "детище", которое я трепетно создавала эти два года – а сейчас пришло время ему отправиться во взрослую жизнь. С замиранием сердца... Прошу любить и жаловать – VERA – мой собственный бренд косметики. Я создала его для каждой из нас: таких разных, неповторимых, но одинаково заслуживающих любви. У каждого свой путь к красоте, и каким бы он сложным ни был, важно всегда верить", – поделилась важной новостью Вера.

Beauty бренд VERA
Beauty бренд VERA
Фото: Instagram.com

На официальной странице бренда в Instagram сказано, что косметика VERA никогда не тестируется на животных.
Кроме того, певица вместе со своей командой стремится к маркировке vegan friendly на всех продуктах и сокращению использования пластика.

Отметим, не так давно Вера Брежнева заявила, что никогда не была украинской певицей. По ее словам, Украина сама не воспринимала ее таковой. Аргументировала свое мнение Брежнева тем, что она не участвовала в отечественных "Песнях года", а также не имеет песен на украинском языке.

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