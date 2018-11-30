Спал с проститутками и пьянствовал: Джеки Чан шокировал признаниями

Актер разоткровенничался в своих мемуарах

Джеки Чан. Фото: Getty

Китайский и американский актер Джеки Чан, дочь которого вступила в брак с женщиной, ошеломил откровениями в своих мемуарах Never Grow Up ("Никогда не взрослей"). В книге звезда называет себя "настоящим ублюдком" и признается, что "ужасно вел себя с женщинами".

Помимо этого, Чан рассказал, что спал с проститутками, частенько садился пьяным за руль и даже однажды утром разбил Porsche, а вечером в тот же день – растрощил Mercedes Benz.

Джеки Чан признался, что со своей первой любовью, девушкой по имени Чанг, он вел себя совершенно непозволительно. Актер назвал себя ужасным бойфрендом и отметил, что делал любую работу, лишь бы уехать из Гонконга и не проводить вместе с ней время. А если он приходил домой и там была Чанг, то он сразу же отправлялся играть в карты и пить с друзьями, пишет DailyMail.

Джеки Чан в Париже, 1981 год Фото: Getty

А от своей первой жены Жоан Линь Джеки прятал деньги. Артист называет себя параноиком и пишет, что ему казалось, что ей от него нужны только деньги. Чуть позже звезда изменил Линь с актрисой бывшей "Мисс Азия" Элейн Нг.

Джеки Чан также признался, что был настолько увлечен своей карьерой, что едва уделял семье время, а во время драки бросил маленького сына на диван.

Звезда боевых искусств поделился, что однажды глянул на себя в зеркало и сказал себе: "Ну ты и ублюдок" и поклялся изменить свое поведение.

Сейчас, спустя столько лет, 64-летний Джеки Чан признается, что все вышеуказанное было последствием его неуверенности в себе и незрелости. Тем не менее актер ни разу не упомянул свою 19-летнюю дочь Этту У Чжолинь, которая совершила каминг-аут в октябре 2017 года. Но семья девушки не смогла смириться с ее выбором. В мае этого года Этта и ее возлюбленная записали видео, в котором девушки рассказывают, что вынуждены жить на улице из-за того, что родители выгнали их из дома, узнав об их гомосексуальности.