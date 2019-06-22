"Спасибо, что ты такой!": Леся Никитюк трогательно поздравила Притулу с днем рождения

Ведущая опубликовала неожиданное фото с коллегой по сцене

Никитюк трогательно поздравила Притулу с днем рождения Фото: instagram.com/siriy_ua

Сегодня, 22 июня, свое 38-летие отмечает популярный украинский шоумен Сергей Притула. В честь этого события ведущая Леся Никитюк, которая скоро появится в новом телевизионном проекте, опубликовала смешное фото с именинником и трогательно поздравила Сергея с праздником.

Смотрите, как Леся Никитюк напугала сеть новым имиджем:

Так, в социальной сети Никитюк выложила неожиданное селфи с Притулой, где ведущий позирует в розовом платье. К слову, на Лесе также красуется розовая вещь. Забавный снимок был сделан во время съемок шоу "Хто зверху", ведущими которого являются Леся и Сергей.

"В этот прекрасный солнечный день ... отмечает свой День Рождения - он !!! Сергей Дмитриевич Притула. Не знаю как так случилось, но ты встретился на моем пути в момент важных РЕШЕНИЙ, которые я должна была принять!! А ты такой случайно сидел в кафешке, мимо которой я задумчиво проходила и пол коньячок))) и такой: - Эу, Леська, ты чего такая серьезная?!? И сразу находил толковые советы)) ... спасибо что ты есть такой Серый !!!", – написала Никитюк в публикации.

Звезда добавила, что считает Притулу лучшим комиком Украины. "Очень рада и немного боюсь тебя, когда захожу в студию "Хто зверху"! Ты тот, к кому хочется тянуться ... ты всегда держишь в напряжении, ты молодец! Для меня Ты лучший стендапер Украины, лучший ведущий ... ну и теперь гостеприимный сосед! С Днем Рождения! За тебе до дна!", – написала Леся.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк призналась, что мешает ей строить личную жизнь.

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