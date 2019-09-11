"Спасибо за детей": Оля Полякова посвятила мужу трогательный пост в честь годовщины

Оля и Вадим Поляковы отмечают 15-ю годовщину свадьбы

Оля Полякова с дочерьми Фото: instagram.com/polyakovamusic

Украинская певица, Королева ночи Оля Полякова сегодня, 11 сентября, отмечает годовщину свадьбы. В этот день 15 лет назад артистка связала себя узами брака с Вадимом Поляковым. К слову, в преддверии годовщины Оля Полякова рассказала о финансовом положении своей семьи. Ведь когда-то именно муж стал главным инвестором продвижения ее творчества.

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А теперь на своей странице в Instagram певица опубликовала архивное фото с супругом Вадимом, а также посвятила ему трогательный пост. Оля Полякова поблагодарила любимого за детей, а также за то, что он всегда на ее стороне.

"15 нашка! Не могу поверить, что кто то меня выдержал столько времени! Это мог только Ты! Терпеливый, добрый, сильный, поддерживающий, верящий в меня, в нас, в нашу семью! Это ты – мой тыл, моя опора! Ты всегда на моей стороне! Спасибо за детей, они похожи на тебя и это прекрасно! Нет никаких секретов семейной жизни, кроме любви, понимания и поддержки! Спасибо!", – написала артистка.

Оля Полякова с мужем Вадимом Фото: instagram.com/polyakovamusic

В комментариях звездные коллеги Оли Поляковой, среди которых Юрий Горбунов, Маша Ефросинина, Даша Астафьева, Филипп Киркоров, поздравили ее с годовщиной свадьбы.

Отметим, Оля и Вадим Поляковы воспитывают двоих дочерей – 14-летнюю Машу и 7-летнюю Алису.

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