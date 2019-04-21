"Спасибо за любовь": муж Дорофеевой трогательно поздравил певицу с днем рождения

21 апреля участница группы "Время и Стекло" празднует 29-летие

Надя Дорофеева и Владимир Дантес Фото: instagram.com/vladimirdantes

Владимир Дантес, который недавно напугал поклонников странным заявлением, растрогал сеть чувственными словами в адрес своей супруги и участницы группы "Время и Стекло" Нади Дорофеевой. Сегодня, 21 апреля, украинская певица празднует день рождения. Поздравление с 29-летием Нади Дантес разместил в своем Instagram.

Популярный блогер написал, что артистка делает его счастливым каждую минуту жизни, и поблагодарил ее за любовь. "Найти любовь очень легко! Любить годами очень сложно..говорят некоторые. Но в моём случае это оказалось легче простого. Для @nadyadorofeeva , скорее всего это тяжелее, т.к я далеко не подарок)) Эта маленькая девочка делает счастливым меня каждую минуту. Спасибо тебе за лучшую версию меня! Спасибо тебе за любовь!!!!! С днём рождения, моя надежда, с днём рождения Надя", – подписал Владимир Дантес трогательное фото.

Фолловеры присоединились к поздравлениям Вовы и пожелали влюбленным счастья и понимания. "Які ви класні, так і передаєте своє кохання через фото", "Поздравляю с именинницей!", "Вы такие милые", "Щиро бажаю Вам щастя!", "Красиво сказано! Любви, удачи, вдохновения!", – пишут поклонники пары в комментариях.

К слову, Настя Каменских также поздравила Надю Дорофееву с днем рождения. В своем Instagram NK опубликовала совместную фотографию с Надей, на которой девушки запечатлены во время исполнения хита "Абнимос/Досвидос". Напомним, что на церемонии M1 Music Awards Каменских и Дорофеева поцеловались прямо на сцене.

Каменских поздравила Дорофееву с днем рождения / Скриншот instagram/kamenskux

Ранее мы писали о том, что Владимир Дантес прокомментировал "беременность" Нади Дорофеевой.

О татуировках Нади Дорофеевой смотрите в этом видео:

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