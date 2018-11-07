Spice Girls впервые вышли в свет после новости о воссоединении

Артистки в полном составе приняли участие в утреннем шоу

Spice Girls. Фото: AFP

Группа Spice Girls, которая на днях заявила о воссоединении, после хорошей новости впервые вышли в свет все вместе. Вокалистки появились в эфире утренней радиопрограммы Heart, где они рассказали о своем воссоединении.

Spice Girls Фото: Getty

На эфир пришли 43-летняя Мелани Браун, 44-летняя Мелани Чисхолм, 42-летняя Эмма Бантон и 46-летняя Джери Холлиуэлл. Не хватало этой четверке лишь Виктории Бекхэм, которая хоть и не стала присоединяться к бывшим коллегам, но активно поддержала их в сети:

Виктория Бекхэм Фото: instagram.com/victoriabeckham

"Я больше не буду выступать с девочками на сцене, но период Spice Girls был для меня важной частью моей жизни, и я желаю им только любви и веселья, когда они вернутся в турне в следующем году. Я знаю, что они устроят потрясающее шоу", – написала Виктория.

Spice Girls Фото: Getty

Кроме этого стал известен интересный момент: каждая участница группы суммарно за все выступления будущего тура получит примерно 2,9 миллиона долларов.

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