Spice Girls впервые вышли в свет после новости о воссоединении
Артистки в полном составе приняли участие в утреннем шоу
Группа Spice Girls, которая на днях заявила о воссоединении, после хорошей новости впервые вышли в свет все вместе. Вокалистки появились в эфире утренней радиопрограммы Heart, где они рассказали о своем воссоединении.
На эфир пришли 43-летняя Мелани Браун, 44-летняя Мелани Чисхолм, 42-летняя Эмма Бантон и 46-летняя Джери Холлиуэлл. Не хватало этой четверке лишь Виктории Бекхэм, которая хоть и не стала присоединяться к бывшим коллегам, но активно поддержала их в сети:
"Я больше не буду выступать с девочками на сцене, но период Spice Girls был для меня важной частью моей жизни, и я желаю им только любви и веселья, когда они вернутся в турне в следующем году. Я знаю, что они устроят потрясающее шоу", – написала Виктория.
Кроме этого стал известен интересный момент: каждая участница группы суммарно за все выступления будущего тура получит примерно 2,9 миллиона долларов.
Ранее мы делали подборку хитов Spice Girls.