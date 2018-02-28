Spice Girls выступят на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

Все больше и больше появляется подробностей предстоящей свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. Ранее сообщалось, что пара пригласила выступить на своем праздника Эда Ширана, также почетным гостем станет Элтон Джон. Теперь стало известно, что сцену в этот вечер украсят и легендарные Spice Girls: Мелани Браун подтвердила на телешоу The Real, что все участницы коллектива получили приглашения на свадьбу и что они споют для молодоженов и их гостей 19 мая.

Сначала телеведущая Лони Лав аккуратно спросила, не знает ли Мелани, кто получил приглашения на свадьбу принца. Она ответила, что и она, и Виктория Бекхэм, и Джери Холлиуэл, и Мелани Чисхолм, и Эмма Бантон были удостоены такой чести.

Недавно принц Гарри и Меган Маркл побывали в Шотландии. Будущая супруга принца в очередной раз нарушила королевский протокол.

Ранее "Сегодня" решил сравнить кольца и наряды Меган Маркл, принцессы Евгении и Кейт Миддлтон во время объявления о помолвке.