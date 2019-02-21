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Леди Гага сделала новую татуировку в честь фильма "Рождение звезды"

Певица так отметила свой успех после выхода фильмы и награды за роль в нем

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:41
Леди Гага
Леди Гага
Фото: instagram.com/ladygaga/

Популярная певица Леди Гага, которая разорвала помолвку со своим женихом, не горюет и более того – увлечена своими достижениями и наградами за участие в фильме "Рождение звезды" ("Звезда родилась").

Певица решила увековечить свои достижения с помощью татуировки на всю спину с изображением розы и надписью, значащей для нее очень много. Теперь от ее шеи вдоль позвоночника тянется изображение розы с шипами, а вокруг него – название песни La Vie en Rose. Именно ее в фильме исполняла героиня певицы Элли, когда персонаж Брэдли Купера впервые ее увидел.

"Мой спинной мозг теперь – роза", – написала Леди Гага под фото в Instagram.

Новая татуировка на спине Леди Гаги
Новая татуировка на спине Леди Гаги
Фото: instagram.com/ladygaga/

Впрочем, Леди Гага одной татуировкой она не ограничилась и сделала также свои инициалы в виде музыкальных нот на внутренней стороне руки. Звезда едва избежала конфуза, так как изначально они с тату-мастером забыли, что нотный стан состоит из пяти линий, а не четырех.

"Музыкальный кризис предотвращен. Из-за обилия текилы забыли о пятой линии. К счастью, ошибку было легко исправить", – сообщила Гага.

Новая татуировка Леди Гаги
Новая татуировка Леди Гаги
Фото: instagram.com/ladygaga/

Напомним, Брэдли Купер и Леди Гага споют свою песню Shallow на 91-й церемонии вручения премии"Оскар 2019".

 А вот на  вечеринке после официальной части "Грэмми" Леди Гага появилась без одежды, только в комплекте кружевного белья, колготах и расстегнутом коротком пиджаке. 

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Источник: Сегодня
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