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"Сплошная ложь": Таисия Повалий высказалась о скандале вокруг концерта в Киеве

Украинская певица намерена судиться

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:31
Таисия Повалий
Таисия Повалий
Фото: Instagram/tpovaliyofficial

После резкого заявления директора Дворца "Украина" Романа Недзельского о том, что никаких договоренностей касательно грядущего сольного концерта с Таисией Повалий у дирекции нет, певица эмоционального вступилась за себя. 

Лайма Вайкуле рассказала о своем первом концерте в Одессе. Все подробности в видео:

Скандальная певица опубликовала гневный пост на своей странице в Instagram, отметив, что она не ездила выступать в Крым и не нарушала ни одного закона Украины. Ко всему, исполнительница выразила крайнее недоумение, почему она не может выступать на территории своей родины, будучи народной артисткой Украины. 

Скриншот из соцсети

"Задолбала сплошная ложь вокруг моей персоны! Отвечаю еще раз! В Крыму не была! Крымчан с Днем России не поздравляла! Подумайте, меня бы не впустили в Украину, где я живу все пять лет! На гастроли не "убегаю", а выезжаю! Ни один закон я не нарушала! И не понимаю, почему мне, гражданке Украины, Народной артистке Украины, нельзя петь на родине? Не хочется тратить драгоценное время на суды, но придется," – написала Повалий. 

Отметим, что Таисия Повалий с 2014 года активно выступает на территории РФ, в том числе в Кремле, поэтому анонсированный концерт на 10 декабря 2019 года стал для многих неожиданностью.

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