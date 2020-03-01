Снова вернулся за победой в "Голосі": Тина Кароль не узнала своего подопечного

Роман Сасанчин обернул кресла всех тренеров

В десятом юбилейном сезоне вокального шоу "Голос країни 10" снова испытать свою судьбу вернулся участник проекта "Голос. Діти" Роман Сасанчин. Семь лет назад он впервые выступил на сцене главного вокального шоу проекта, но тогда к нему не повернулся ни один тренер. Когда после завершения выступления все кресла развернулись, мальчик ошибочно подумал, что смог поразить всех звездных тренеров. И только за кулисами мама объяснила, что на самом деле он не прошел дальше в шоу.

Роман, как и обещал, пришел на проект снова и стал участником второго сезона проекта "Голос. Діти". Он смог не только развернуть все красные кресла, но и получить заветный кубок победителя в команде тренера Тины Кароль. Сейчас Роману 17 лет, он учится в Теребовлянском колледже культуры и искусств и продолжает заниматься любимым делом – музыкой. Юноша пришел на проект снова, чтобы начать новый этап. Парень исполнил хит Alessandro Safina Luna tu.

Тина Кароль до последнего не узнала голос своего подопечного, пока не нажала на красную кнопку. Но помимо певицы к Роману обернулись все остальные тренера. Неожиданно для всех 17-летний парень пошел в команду Dan Balan.

Ранее мы писали, как прошел шестой выпуск шоу "Голос країни 10".

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