Спустя девять месяцев: Жена 70-летнего Ричарда Гира снова беременна

Голливудский актер станет отцом в третий раз

Ричард Гир и Алехандра Силва Фото: Getty Images

В феврале этого года в сети появилась информация о том, что известный американский актер Ричард Гир стал отцом во второй раз. 36-летняя супруга по имени Алехандра Силва родила звезде сына. Не прошло и года, как счастливое семейство снова ждет на пополнение в семье.

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О том, что звездное семейство ожидает на пополнение в семье, сообщает испанский журнал Hola!, который лучше всех освещает информацию о личной жизни актера. Отметим, что Ричард Гира воспитывает сына — 19-летнего Гомеса Джеймса. Его родила вторая жена Ричарда, актриса Кэри Лоуэлл. Теперешняя 36-летняя супруга актера — дочь бывшего вице-президента королевского футбольного клуба "Реал". Гир и Сильва познакомились в 2014 году в Италии.

11 февраля 2019 года у пары родился сын, но супруги очень долго скрывали от общественности появление на свет малыша.

Ранее мы сообщали, Ричард Гир и Алехандра Силва сыграли свадьбу в Нью-Йорке в мае. Свои отношения пара зарегистрировала еще в начале апреля. На религиозную церемонию, прошедшую по всем правилам буддизма, пригласили родных и близких друзей.

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