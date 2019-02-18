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"Средний балл за выступление": член жюри объяснил оценку KAZKA на Нацотборе

Евгений Филатов поставил группе пять баллов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:19
Евгений Филатов Фото: instagram.com/themaneken
Евгений Филатов
Фото: instagram.com/themaneken

В субботу, 16 февраля, состоялся второй полуфинал Нацотбора на "Евровидение 2019". В эфире принялиу частие восемь участников, в финал прошли трое – дуэт сестер-близняшек ANNA MARIA, зажигательные девушки из коллектива Freedom Jazz и популярная украинская группа KAZKA.

Выступление KAZKA в полуфинале вызвало много вопросов и споров у зрителей. Многие пользователи сети отметили, что  выступление солистки группы вживую требует доработки. Однако члены жюри оценили группу достаточно высоко и позитивно. Свою оценку объяснил один из членов жюри, украинский музыкант и продюсер Евгений Филатов.

На своей странице в Instagram Евгений написал следующее: "KAZKA получила от меня 5 баллов. Это средний балл за выступление, который я вынес, основываясь на том, что увидел и услышал, сидя в зале. Для многих стало неожиданностью, что группа, обладающая такой вирусной популярностью, получила достаточно низкую оценку зрителей. Но этому есть очевидное объяснение. Вынужден констатировать тот факт, что проблемы с живым исполнением, которые возникли у KAZKA в прошлом Нацотборе, по-прежнему актуальны. Тут скорее дело не только в интонировании, но и в волнении на сцене".

Напомним, трое участников из первого полуфинала Нацотбора прошли в финал – MARUV, Brunnets Shoot Blondes и YUKO.

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Источник: Сегодня
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