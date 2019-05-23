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Ссоры в прошлом: Анджелина Джоли помирилась с Брэдом Питтом – СМИ

Экс-супруги оставили недопонимание в прошлом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:30
Анджелина Джоли с Брэдом Питтом
Анджелина Джоли с Брэдом Питтом
Фото: Getty Images

Американская актриса Анджелина Джоли после громких ссор и длительного бракоразводного процесса помирилась с актером и бывшим супругом Брэдом Питтом.

Также Анджелина Джоли недавно получила нового звездного врага:

Как сообщает Entertainment Tonight со ссылкой на источник, звездная пара решила, что им пора двигаться дальше и необходимо найти компромисс ради совместных детей.

По словам собеседника, между Джоли и Питтом утихли страсти и они больше не ссорятся из-за детей, ведь это может травмировать их психику.

"Теперь дети проводят время с обоими родителями. Они счастливы и процветают. В отношениях наступило время для перемирия", – рассказал инсайдер.

Напомним, ранее сообщалось, что актриса Анджелина Джоли хотела вернуть своего экс-супруга Брэда Питта. Поэтому она затягивала бракоразводный процесс. Также сообщалось, что папарацци "застукали" Брэда Питта с Анджелиной Джоли. Впервые их увидели вместе за два года развода. Бывшие супруги встретились в одном из офисных зданий Лос-Анджелеса. Джоли и Питт провели встречу в помещении с большими окнами. 

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