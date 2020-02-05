"Стал бы министром образования": Alyosha просит Тараса Тополю не идти в политику

По словам певицы, ее супруг Тарас Тополя хотел бы стать министром образования

В откровенном интервью журналистам программы "Ранку з Україною" на телеканале "Украина" популярная украинская певица Alyosha, которая снялась в клипе Тараса Тополи, рассказала, из-за чего долгое время не может спеть в дуэте со своим мужем, и призналась, готова ли к пополнению в семье.

Певица, жена, мама двух сыновей Alyosha успевает все! Недавно звезда презентовала сразу несколько композиций с музыкантом Владом Дарвиным, однако признается – длительное время мечтает о коллаборации с мужем Тарасом Тополей.

"У нас с Тарасом была идея в дуэте записать альбом народных песен, но нет времени и сейчас у меня тяжелый период – тяжелый в плане того, что очень-очень много работы", – рассказала певица Alyosha.

Тарас Тополя и Alyosha Фото: instagram.com/tarastopolia

В 2020 году у Alyosha много планов: очередной клип с Владом Дарвиным, тур, сольный альбом. Так же много работы и у супруга певицы музыканта Тараса Тополи – он не только лидер группы "Антитела", но и молодежный посол ЮНИСЕФ и волонтер. Единственное, что просит жена – не идти в политику.

"Говорит, что с удовольствием стал бы министром образования. И действительно, я понимаю, что он много мог бы сделать, и я, наверное, эгоистична, но мне все же хочется, чтобы было больше внимания к семье. Хочется насладиться моментами вместе, рядом, когда дети маленькие, когда они интересны, когда они растут, а ты наблюдаешь, как они меняются, – поделилась артистка. – Мы бы так хотели вместе поехать на море. Погреться, а где это – все равно, главное, чтобы было тепло, песочек, солнышко, не было телефона Тараса и все было спокойно, и все поняли: "Их достать невозможно".

Тарас Тополя и Alyosha с сыновьями Фото: instagram.com/tarastopolia

Кроме того, певица отметила, что время от времени в их семье поднимается вопрос пополнения, ведь они с мужем воспитывают двоих сыновей. И хотя звезда не имеет серьезных намерений, говорит – готова к такому шагу в любое время:

"Как решит судьба – я только за, всегда готова! Просто у наших родителей пятеро внуков и все мальчики, и все ждут, когда будет девочка: "Кто уже родит нам девочку?".

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

Ранее мы также писали, что Alyosha рассказала о проблемах со здоровьем своих сыновей.

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