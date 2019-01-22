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Названо имя четвертого эксперта шоу "Дивовижні люди" с Ефросининой, Поляковой и Сухановым

К команде знаменитостей присоединился ученый

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:31
Оля Полякова, Маша Ефросинина и Алексей Суханов Фото: телеканал "Украина"
Оля Полякова, Маша Ефросинина и Алексей Суханов
Фото: телеканал "Украина"

Скоро на телеканале "Украина" состоится премьера новейшего супер-шоу "Дивовижні люди", за победу в котором будут бороться украинцы с выдающимися умственными способностями. Одним из четырех экспертов развлекательного телепроекта станет украинский ученый Виктор Комаренко, который доступно и интересно объяснит, как работает мозг участников.

Виктор Комаренко поделился, чего ожидает от шоу.

"Прежде всего, много личных впечатлений, потому что для меня это первый подобный опыт. Я возлагаю большие надежды на проект, потому что это способ показать широкой общественности, что мы сами, без посторонней помощи или влияния, можем многого достичь, и нет предела для собственного развития. Наш проект прекрасно иллюстрирует, что все люди – очень разные, а порой даже неординарные, – говорит Виктор Комаренко. – Даже особые индивидуальные возможности имеют вполне научное объяснение. Поэтому, объясняя их, мы будем популяризировать науку. Невежеству, которое царит в социуме, участники и эксперты проекта противопоставляют научный взгляд и, собственно, просветительский компонент этого шоу мотивирует меня участвовать в нем. Ведь я сам – популяризатор науки, и это одна из моих миссий".

Виктор Крамаренко Фото: телеканал "Украина"

Как сообщалось ранее, судьями проекта стали популярная телеведущая и почетный посол фонда ООН в области народонаселения в Украине Маша Ефросинина, известная певица, Королева ночи Оля Полякова, ведущий главного ток-шоу страны "Говорить Україна" на канале "Украина" Алексей Суханов. В новом шоу "Дивовижні люди" эксперты будут комментировать уникальность, практичность и сложность обучения навыку героя, а также помогут зрителям выбрать самого удивительного участника шоу.

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