Стали известны дата похорон и место прощания с Децлом

Кирилла Толмацкого похоронят в Москве

Децл Фото: instagram.com/serega_krasnogorskiy

В воскресенье, 3 января, всех поразила трагическая новость о смерти 35-летнего российского рэпера Децла (настоящее имя – Кирилл Толмацкий). Артист выступал в одном из заведений Ижевска. Именно там, после концерта он и скончался. О смерти на своей странице в Facebook сообщил отец Кирилла – Александр Толмацкий. По предварительной информации, причина смерти артиста – сердечная патология.

На своей странице в Instagram мать Кирилла Ирина Толмацкая объявила дату похорон и прощание с артистом. Так, прощание с Децлом состоится 6 февраля в 11:00 в ЦКБ (Центральной клинической больнице) в Москве.

Кроме этого, в комментарии Агентству "Москва" Ирина уточнила, что похороны пройдут на Пятницком кладбище.

Децл Фото:

Ранее мы писали, как коллеги Децла отреагировали на его смерть в сети.

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