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Стала известна официальная дата выхода Меган Маркл и принца Гарри из королевской семьи

Принц Гарри сохранит шестое место в очереди на престол

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:11

Герцоги Сассекские принц Гарри и Меган Маркл в начале года заявили, что намерены сложить королевские обязанности, однако когда это произойдет – достоверно известно не было.

Теперь же Меган Маркл и принц Гарри объявили, что официально перестанут выполнять обязанности старших членов королевской семьи 31 марта 2020. Об этом сообщает пресс-секретарь герцогов.

Какие обязанности выполнят Гарри и Меган до выхода из королевской семьи

Ожидается, что пара примет участие в нескольких официальных мероприятиях в Великобритании, прежде чем сложить полномочия, сообщает Today.com со ссылкой на британское информационное агентство Press Association. В следующую пятницу, 28 февраля, принц Гарри посетит мероприятие Invictus Games с Джоном Бон Джови.

Супруги также появятся на Премиях фонда Endeavour и музыкальном фестивале Mountbatten, а Гарри примет участие в открытии Silverstone Experience.

Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл
Фото: Getty Images

Последний официальный выход в свет в качестве старших членов королевской семьи Меган Маркл и принца Гарри назначен на 9 марта. Герцоги Сассекские посетят Службу Содружества в Вестминстерском аббатстве – об этом их просила лично королева Елизавета ІІ.

Пресс-секретарь супругов заявил, что Гарри и Меган будут "регулярно" возвращаться в Соединенное Королевство до конца года. Ожидается, что Гарри примет участие в лондонском марафоне в апреле. Кроме того, пара примет участие в Invictus Games, которую Гарри основал в мае.

С 1 апреля у Гарри и Меган больше не будет офиса в Букингемском дворце, они будут представлены командой фонда их благотворительной организации.

Меган Маркл прокомментировала переезд из Великобритании в Канаду:

Что будет после выхода Меган Маркл и принца Гарри из королевской семьи

Наступит 12-месячный переходный период, в течение которого почетные военные позиции Гарри не будут использоваться. Однако он сохранит звания майора, лейтенанта-командира и командира эскадрильи.

Ранее было объявлено, что пара больше не будет использовать государственные средства или свои титулы. Однако сообщается, что Гарри и Меган будут по-прежнему известны как герцог и герцогиня Сассекские, граф и графиня Дамбартон, а также барон и баронесса Килкил. Представитель пары подчеркнул, что Гарри остается шестым в очереди на трон.

В настоящее время Букингемский дворец находится в процессе принятия решения относительно того, могут ли Гарри и Меган использовать слово "королевский" для брендинга. Обсуждения продолжаются, и любые изменения будут объявлены, когда Гарри и Меган создадут свою новую некоммерческую организацию. Более подробная информация об этом будет оглашена позже.

Напомним, сестра Меган Маркл заявила, что герцогиня намеренно испортила день рождения Кейт Миддлтон.

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