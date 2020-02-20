Стала известна официальная дата выхода Меган Маркл и принца Гарри из королевской семьи

Принц Гарри сохранит шестое место в очереди на престол

Герцоги Сассекские принц Гарри и Меган Маркл в начале года заявили, что намерены сложить королевские обязанности, однако когда это произойдет – достоверно известно не было.

Теперь же Меган Маркл и принц Гарри объявили, что официально перестанут выполнять обязанности старших членов королевской семьи 31 марта 2020. Об этом сообщает пресс-секретарь герцогов.

Какие обязанности выполнят Гарри и Меган до выхода из королевской семьи

Ожидается, что пара примет участие в нескольких официальных мероприятиях в Великобритании, прежде чем сложить полномочия, сообщает Today.com со ссылкой на британское информационное агентство Press Association. В следующую пятницу, 28 февраля, принц Гарри посетит мероприятие Invictus Games с Джоном Бон Джови.

Супруги также появятся на Премиях фонда Endeavour и музыкальном фестивале Mountbatten, а Гарри примет участие в открытии Silverstone Experience.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Последний официальный выход в свет в качестве старших членов королевской семьи Меган Маркл и принца Гарри назначен на 9 марта. Герцоги Сассекские посетят Службу Содружества в Вестминстерском аббатстве – об этом их просила лично королева Елизавета ІІ.

Пресс-секретарь супругов заявил, что Гарри и Меган будут "регулярно" возвращаться в Соединенное Королевство до конца года. Ожидается, что Гарри примет участие в лондонском марафоне в апреле. Кроме того, пара примет участие в Invictus Games, которую Гарри основал в мае.

С 1 апреля у Гарри и Меган больше не будет офиса в Букингемском дворце, они будут представлены командой фонда их благотворительной организации.

Меган Маркл прокомментировала переезд из Великобритании в Канаду:

Что будет после выхода Меган Маркл и принца Гарри из королевской семьи

Наступит 12-месячный переходный период, в течение которого почетные военные позиции Гарри не будут использоваться. Однако он сохранит звания майора, лейтенанта-командира и командира эскадрильи.

Ранее было объявлено, что пара больше не будет использовать государственные средства или свои титулы. Однако сообщается, что Гарри и Меган будут по-прежнему известны как герцог и герцогиня Сассекские, граф и графиня Дамбартон, а также барон и баронесса Килкил. Представитель пары подчеркнул, что Гарри остается шестым в очереди на трон.

В настоящее время Букингемский дворец находится в процессе принятия решения относительно того, могут ли Гарри и Меган использовать слово "королевский" для брендинга. Обсуждения продолжаются, и любые изменения будут объявлены, когда Гарри и Меган создадут свою новую некоммерческую организацию. Более подробная информация об этом будет оглашена позже.

Напомним, сестра Меган Маркл заявила, что герцогиня намеренно испортила день рождения Кейт Миддлтон.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.