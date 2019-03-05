Стала известна причина самоубийства вокалиста The Prodigy Кита Флинта

Все обсуждают, почему Кит Флинт покончил с собой

Кит Флинт Фото: AFP

4 марта умер вокалист культовой группы The Prodigy Кит Флинт. Позже стало известно, что музыкант покончил с собой. Теперь появилась вероятная причина самоубийства Кита Флинта.

В сети обсуждают, почему вокалист The Prodigy покончил с собой. Причиной самоубийства Кита Флинта могло стать расставание с супругой Маюми Кай. Об этом сообщает The Sun. Пара подала на развод и выставила свой дом в Эссексе на продажу по инициативе Маюми Кай, а через несколько дней музыкант покончил с собой.

Маюми Кай Фото: instagram.com/djmayumi

Кроме того, коллеги по группе сообщили Daily Mail, что три года назад в одном из интервью Кит Флинт заявил, что покончит с собой как только ему этого захочется.

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Также напомним, что после обширного инсульта скончался американский актер, звезда популярного молодежного сериала 90-х "Беверли-Хиллз, 90210" Люк Перри. Как известно, 28 февраля он был экстренно госпитализирован. Люка помещали в искусственную кому из-за "массированного" инсульта. Когда медики прибыли к нему домой, он еще мог отвечать, но состояние резко ухудшилось.

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