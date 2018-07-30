Стала известна судьба звезды сериала "Сплетница", обвиненного в изнасиловании
Актера обвинили в домогательствах и насилии сразу три женщины
Еще осенью прошлого года британского актера и звезду сериала "Сплетница" Эда Вествика обвинили в изнасиловании. Тогда об этом призналась актриса Кристина Коэн, описавшая все произошедшее на своей странице в Facebook. Позже актера обвинили в домогательствах еще две девушки.
Однако, по решению суда Лос-Анджелеса, с Эда были сняты все обвинения из-за "отсутствия достаточных доказательств", передает The Guardian. В сообщении издания также говорится о том, что девушки, обвинившие Вествика в домогательствах, предоставили двух свидетелей. Позже выяснилось, что они не смогли предоставить информацию по делу.
"Эти свидетели не смогли предоставить информацию, которая позволила бы судебному преследованию доказать любой инцидент, избежав все сомнения. Обвинение по этим двум инцидентам отклонено из-за недостаточных доказательств.Третье дело также не подлежит рассмотрению из-за отсутствия свидетеля", – говорится в заявлении суда.
Сразу после первых обвинений Эд написал в своем Instagram: "Я никогда не принуждал женщин к чему-либо. Я не совершал изнасилование".
Напомним, Люка Бессона снова обвинили в изнасиловании.