Стала известна судьба звезды сериала "Сплетница", обвиненного в изнасиловании

Актера обвинили в домогательствах и насилии сразу три женщины

Эд Вествик. Фото: instagram.com/edwestwick

Еще осенью прошлого года британского актера и звезду сериала "Сплетница" Эда Вествика обвинили в изнасиловании. Тогда об этом призналась актриса Кристина Коэн, описавшая все произошедшее на своей странице в Facebook. Позже актера обвинили в домогательствах еще две девушки.

Однако, по решению суда Лос-Анджелеса, с Эда были сняты все обвинения из-за "отсутствия достаточных доказательств", передает The Guardian. В сообщении издания также говорится о том, что девушки, обвинившие Вествика в домогательствах, предоставили двух свидетелей. Позже выяснилось, что они не смогли предоставить информацию по делу.

Эд Вествик Фото: instagram.com/edwestwick

"Эти свидетели не смогли предоставить информацию, которая позволила бы судебному преследованию доказать любой инцидент, избежав все сомнения. Обвинение по этим двум инцидентам отклонено из-за недостаточных доказательств.Третье дело также не подлежит рассмотрению из-за отсутствия свидетеля", – говорится в заявлении суда.

Сразу после первых обвинений Эд написал в своем Instagram: "Я никогда не принуждал женщин к чему-либо. Я не совершал изнасилование".

Напомним, Люка Бессона снова обвинили в изнасиловании.