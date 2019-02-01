Стало известно, когда состоится премьера супер-шоу "Дивовижні люди"

Шоу удивит невероятными талантами участников

Эксперты шоу "Дивовижні люди" Фото: телеканал "Украина"

23 февраля в 21:00 зрители телеканала "Украина" увидят главную премьеру сезона – новейшее супер-шоу "Дивовижні люди" по всемирно известному формату The Brain. За победу в грандиозном телепроекте будут бороться украинцы с выдающимися умственными способностями. Телеканал "Украина" раскрывает некоторых участников с уникальными умениями уже сейчас.

Бороться за победу в супер-шоу будет Олег Шпай из Львова. 22-летний парень лишен зрения. Но благодаря методу эхолокации, который он освоил, парень живет полноценной жизнью и может не только сказать, что за предмет находится перед ним, но и не прикасаясь к нему, определить, из какого материала он сделан. Чудо? Нет, развитый навык эхолокации. Теперь его умения проверят эксперты проекта "Дивовижні люди". Олегу предстоит определить и описать предметы, которые появятся перед ним в студии.

Олег Шпай Фото: телеканал "Украина"

42-летнего Дмитрия Куценко из Киевской области можно смело назвать "человеком-реверсом". Мужчина научился читать, говорить и даже петь задом наперед. Сможет ли он воспроизвести хиты украинских звезд, которые появятся в студии супер-шоу "Дивовижні люди", в обратном порядке?

Дмитрий Куценко Фото: телеканал "Украина"

35-летняя Наталья Житкова из Харькова владеет уникальной визуальной памятью. Девушка развила в себе способность запоминать огромные объемы информации – лица, числа, изображения. Команда проекта подготовила для Натальи невероятное испытание – в течении 4 минут ей необходимо зафиксировать в памяти имена 24 пар близнецов, которые появятся в студии в одинаковой одежде, а также запомнить их рассадку на 6-ступенчатой платформе. По истечении этого времени, близнецы закроют свои лица. Сможет ли Наталья не только запомнить, где сидят пары, но и назвать имена всех 48 близнецов? Узнаем уже 23 февраля!

Наталья Житкова Фото: телеканал "Украина"

Напомним, в каждом из 9 выпусков супер-шоу "Дивовижні люди" за победу соревнуются 6 участников. Победитель выпуска определяется с помощью голосования: участников оценивают зрители в зале с помощью специального мобильного приложения, а также звездные эксперты проекта. В зависимости от того, насколько участник поразил своими умственными способностями, зрители и эксперты ставят баллы – от 1 до 10. Триумфатор вечера получит денежный приз – 100 000 гривен, а также станет участником финального выпуска. В 10-м выпуске телепроекта будут бороться лучшие из лучших, а победителя шоу выберет вся страна.

Как сообщалось ранее, ведущим новейшего супер-шоу стал Александр Скичко, а звездными экспертами – популярная телеведущая, почетный посол фонда ООН в области народонаселения в Украине Маша Ефросинина, известная певица, Королева ночи Оля Полякова, ведущий главного ток-шоу страны "Говорить Україна" на канале "Украина" Алексей Суханов и ученый Виктор Комаренко. В новом шоу "Дивовижні люди" эксперты будут комментировать уникальность, практичность и сложность обучения навыку героя, а также помогут зрителям выбрать самого удивительного участника шоу.

Эксперты шоу "Дивовижні люди" Фото: телеканал "Украина"

Масштабное шоу "Дивовижні люди" – это украинская адаптация популярного немецкого формата The Brain, которое успешно выходит в США, Франции, Китае, Италии, Бразилии, Португалии и других странах мира. В новом проекте телеканала-лидера бороться за победу будут люди с выдающимися умственными способностями, которые запоминают огромные объемы информации, очень быстро считают, имеют стереоскопическое зрение, впечатляющую тактильную, двигательную, мышечную или музыкальную память.

Производством шоу по заказу канала "Украина" занимается компания Friends Production. Телепроект будет выходить в эфир канала раз в неделю по субботам.

Напомним, эксперт нового супер-шоу "Дивовижні люди" на канале "Украина" Маша Ефросинина поделилась забавным видео со съемочной площадки телепроекта.

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