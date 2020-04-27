Стала жертвой группового изнасилования: российская телеведущая жестко ответила Тодоренко

Маша Малиновская рассказала историю, о которой молчала много лет

39-летняя российская телеведущая Маша Малиновская не смогла остаться в стороне от ажиотажа после скандального высказывания 29-летней Регины Тодоренко. Звезда рассказала историю, о которой молчала много лет.

Так, по словам Машы, это произошло с ней и ее одноклассницей, когда они шли домой из школы. Внезапно перед девочками остановилась машина. Находящиеся в ней мужчины затащили их вовнутрь и увезли в лес. Малиновская отметила, что они с подругой просто физически не смогли дать отпор насильникам.

"Я пережила сексуальное насилие в детстве. И это был мой первый сексуальный опыт. Я не сделала ничего, чтобы спровоцировать насильника. Я просто возвращалась домой из школы со своей одноклассницей, когда нас затащили в машину и отвезли в лес. Почему это произошло? Потому что его в детстве не научили и ему осталось только действие? Я вот много раз задавалась вопросом, а что я сделала, чтобы он меня не бил и не насиловал? И поняла: я просто не смогла вырваться и убежать. Поэтому я хочу сказать, Регина, ты ТП", – поделилась подробностями Малиновская на личной странице в Instagram.

Напомним, ранее российский певец Влад Топалов отреагировал на громкий скандал с Региной Тодоренко, спровоцированный ее словами о домашнем насилии. Супруг ведущей резко ответил пользователям Instagram, а его комментарии вызвали еще большую бурю негодования в Сети.

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