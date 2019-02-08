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Стали известны дата и место прощания с Сергеем Юрским

С артистом простятся в Москве

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:35
Сергей Юрский Фото: facebook.com/TeatrMossoveta
Сергей Юрский
Фото: facebook.com/TeatrMossoveta

В Москве, 8 февраля, умер народный артист России Сергей Юрский. Информация о смерти 83-летнего артиста появилась 8 февраля на сайте Театра имени Моссовета.

Стало известно, когда и где пройдет прощание с актером, а также предположительное место его похорон. Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", похорон пройдет в Театре им. Моссовета 11 февраля 2019 г. Об этом изданию сообщила дочь артиста Дарья Юрская. Кроме этого, дочь актера сообщила, что пока решается место, где будет похоронен ее отец, предположительно Сергея Юрского могут похоронить на Троекуровском кладбище. 

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Сергей Юрский запомнился ролями в таких фильмах, как "Золотой теленок", "Любовь и голуби", "Место встречи изменить нельзя" и других. Стоит отметить, что Юрский выступал на стороне Украины в российско-украинской войне. Мы также опубликовали подборку цитат актера об Украине. 

Ранее стала известна причина смерти Сергея Юрского. Кроме того, дочь Сергея Юрского призналась, что ее отец продолжительное время болел.

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