Стали известны имена суперфиналистов "Х-фактор"-8

Сегодня, 23:42

Даша Ступак покинула проект за шаг до суперфинала

Судьи «Х-фактор»-8. Фото: СТБ
Судьи «Х-фактор»-8. Фото: СТБ

Состоялся седьмой прямой эфир "Х-фактор"-8, на котором были определены суперфиналисты.

Напомним, в финал прошли трое участников — 19-летний Миша Панчишин (по образованию повар-кондитер), 22-летняя Даша Ступак (окончила Киевский институт музыки имени Р. М. Глиэра по специальности "хоровое дирижирование") и группа "Yurcash" (вокалист группы заслуженный артист Украины Юрко Юрченко).

Финалисты выступили со звездами, исполнили новую песню, а также ту, с которой покорили жюри на кастинге шоу.

Даша Ступак (команда Насти Каменских) покинула проект за шаг до суперфинала. 

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Миша Панчишин и группа "Yurcash" поборются за главный приз. 

Гостями седьмого эфира стали – солистка легендарной диско-группы Boney M — Лиз Митчелл,  израильская поп-звезда, автор хита Thinking About It  — Натан Гошен и рок-группа O.Torvald, которая в этом году представляли Украину на Евровидении в Киеве (группа заняла на конкурсе 24-е место).

Натан Гошен исполнил свой новый сингл Home, Лиз Митчелл выступила со своей знаменитой песней  Bahama mama, а группа O.Torvald во время прямого эфира шоу презентовала новую новогоднюю композицию.

В этом году победитель получит в качестве приза не миллион гривен, а профессиональную поддержку от канала СТБ на ту же сумму: запись песни, клип и ротацию на радио "Хит FM".

Напомним, на пятом прямом эфире "Х-фактор"-8 звездным гостем шоу стал Сергей Пархоменко.

Ранее мы сообщали, что в шестом прямом эфире вокального проекта Олег Винник заставил танцевать Андрея Данилко.
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Источник:

"Сегодня"

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